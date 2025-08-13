逛超市僅剩它沒漲價！ 網友：唯一平價

名網友今日前往連鎖超市採購生活用品，發現僅剩「金針菇沒有漲價」，馬鈴薯、胡蘿蔔、菇類的價錢則波動不大，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。（圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）

2025/08/13 14:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風襲台，颱風前、後的菜價往往有差異。1名網友今日前往連鎖超市採購生活用品，發現僅剩「金針菇沒有漲價」，馬鈴薯、胡蘿蔔、菇類的價錢則波動不大，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。

這名網友今於「我愛全聯-好物老實説」臉書社團請繼續往下閱讀...

" target="_blank">發文並附圖表示，原PO在超市逛到蔬菜區域時，經觀察發現僅剩下金針菇沒有漲價，馬鈴薯、胡蘿蔔以及菇類波價也不大，照片可見，滿滿整箱的金針菇，售價為1包10元。

網友看到貼文後紛紛留言表達不同想法，有人說「竟然還有貨，這10元金針菇我家附近全聯都被掃光」、「市場也大漲價，4分之1的高麗菜140元」、「這個時候就是吃菇類比較划算」、「颱風蔬菜大漲，真的只能吃菇了，唯一平價」、「它只有在冬天才會大漲，因為便宜又好煮火鍋一定都放它，導致供不應求」、「凍菜系列漲幅不會太大，馬鈴薯塊莖及根莖類屬之，菜價漲時就買冷凍三色豆吧」。

