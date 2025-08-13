為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逛超市僅剩它沒漲價！ 網友：唯一平價

    名網友今日前往連鎖超市採購生活用品，發現僅剩「金針菇沒有漲價」，馬鈴薯、胡蘿蔔、菇類的價錢則波動不大，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。（圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）

    名網友今日前往連鎖超市採購生活用品，發現僅剩「金針菇沒有漲價」，馬鈴薯、胡蘿蔔、菇類的價錢則波動不大，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。（圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）

    2025/08/13 14:24

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風襲台，颱風前、後的菜價往往有差異。1名網友今日前往連鎖超市採購生活用品，發現僅剩「金針菇沒有漲價」，馬鈴薯、胡蘿蔔、菇類的價錢則波動不大，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。

    這名網友今於「我愛全聯-好物老實説」臉書社團請繼續往下閱讀...

    " target="_blank">發文並附圖表示，原PO在超市逛到蔬菜區域時，經觀察發現僅剩下金針菇沒有漲價，馬鈴薯、胡蘿蔔以及菇類波價也不大，照片可見，滿滿整箱的金針菇，售價為1包10元。

    網友看到貼文後紛紛留言表達不同想法，有人說「竟然還有貨，這10元金針菇我家附近全聯都被掃光」、「市場也大漲價，4分之1的高麗菜140元」、「這個時候就是吃菇類比較划算」、「颱風蔬菜大漲，真的只能吃菇了，唯一平價」、「它只有在冬天才會大漲，因為便宜又好煮火鍋一定都放它，導致供不應求」、「凍菜系列漲幅不會太大，馬鈴薯塊莖及根莖類屬之，菜價漲時就買冷凍三色豆吧」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播