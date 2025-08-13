楊柳颱風來襲 賴瑞隆關切前鎮旗津防災整備

賴瑞隆了解鎮州抽水站運作情形。（賴瑞隆服務處提供）

2025/08/13 13:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中度颱風楊柳接近台灣，預計帶來明顯強風豪雨，立委賴瑞隆於今（13）日上午前往前鎮鎮州抽水站、新生滯洪池、旗津上竹漁港及海四場抽水站視察。他表示，前鎮舊部落新設閘門及時代南二路三路下水道及凱旋四路側溝改建均已開始施工，可望有解決積水問題，亦已爭取2.7億元改善旗津十個低窪區，將研議前鎮漁港周邊大潮時排水系統改善對策。

賴瑞隆在前鎮居區區長黃伯雄及多位里長陪同下視察，他表示，前鎮舊部落新設水閘門已展開施工，預計於年底完工，阻擋河水倒灌造成積淹水問題。此外，水利局也規劃新抽水站，未來將爭取1.53億元中央經費補助，讓工程加速完工。

高市府水利局科長王大維指出，新生滯洪池總蓄水量1萬500噸，設有電動水閘門與智慧監控系統，能依水位自動調節排水。平時新生路雨水箱涵透過溢流堰引流至滯洪池，汛期水位達標則排至前鎮漁港。賴瑞隆強調，在前鎮漁港10億下水道完成後，新生滯洪池也發揮調節功能，已有效減輕佛公、草衙及前鎮漁港周邊低窪區積水壓力。

賴瑞隆指出，前鎮區時代南二路三路下水道及凱旋四路側溝改建，已於今年8月開工、明年底完成，將大幅提升雨水分流效果。也將邀集相關單位，研議前鎮漁港周邊大潮時排水系統改善對策。

賴瑞隆表示，旗津已成功爭取2.7億元經費改善旗津十個低窪區，策略包括堤防增高、防止水路倒灌及增設抽水站。後續上竹漁港將增設堤防加高工程，將取代現以塑膠堤防阻隔海水。中洲漁港附近預計設置集水井及抽水站，招標預計8月底至9月初完成，目標明年汛期前完工投入運作。

前鎮海四場抽水站配備兩台150hp抽水機與450kw發電機，排水量約1立方米/秒，服務3.6公頃低窪區域。另海科大圖書館、游泳池前方，因不明水路造成排水不暢，水利局將設置新閘門加強防護。賴瑞隆表示，將再與港務公司、海科大研議，找出水路孔，爭取經費提出改善計劃，如同旗後周邊改善成效，徹底解決地方大潮豪雨所產生的積淹水問題。

