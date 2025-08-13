為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆虎仔山擬開發大型社區 居民憂掏空地基抗議

    建商要在基隆中山區虎仔山開發大型社區，將開挖隧道，鄰近社區大樓，引起居民反彈。（記者盧賢秀攝）

    建商要在基隆中山區虎仔山開發大型社區，將開挖隧道，鄰近社區大樓，引起居民反彈。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/13 13:26

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆建商欲在虎仔山開發大型社區，將開挖隧道，距離民宅近且社區下方就是迴車塔，居民擔心造成地基掏空及大樓安全，今天上午由議員鄭文婷與施偉政陪同抗議。市府表示，相關開發案已經核准，但施工計畫等還沒通過，也不同意迴車塔封閉時間太長，要求建商與地方加強溝通，解決民眾的疑慮才會同意施工，未來也會加強監測保障周遭住戶結構穩定。

    中山區虎仔山迴車塔及周邊有4個社區，數十位住戶今天抗議建商開發恐危及住宅安全。住戶指出，建商近期要開發大型社區，要利用計畫道路開挖隧道，隧道就距離大樓約5到10公尺，大樓下方就是迴車塔，擔心地基掏空危及大樓安全。此外，施工期間封閉迴車塔超過半年以上時間，引起居民強烈反彈。

    市議員鄭文婷和施偉政表示，迴車塔上有社區大樓，現在建商要開闢隧道，建商沒有辦理地質檢測，如何確保隧道開挖後社區的居住安全，讓住戶惶恐不安；建商施工1400天，施工期間封閉迴車塔7個月，住戶通行也受影響，要求做地質監測、疑慮未釐清前，不能准許建商開工。

    市府表示建商申請開闢華興街53巷計畫道路，開闢完成後捐贈市府，目前開發案已核定，但尚有部分疑慮還在審查，尚未核准開工。核定水土保持計畫。

    市府指出，將要求開發單位持續與住戶溝通，市府會要求建商先做施工前鑑定，施工過程當中要做安全監測，隨時要注意上方的住戶、住宅跟邊坡的安全，也會要求請建商繳納一定金額的保證金；市府也認為封閉210天迴車塔對交通影響太大，要求開發單位研擬出對當地交通衝擊最小的方案，並與住戶溝通，解決民眾擔憂及疑慮，才會同意業者施工。同時要求建商加強鑑定、施工監測預防鄰損，保障周遭住戶結構穩定。

    基隆虎仔山迴車塔上方住戶擔心基地掏空危及住家安全，群起抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆虎仔山迴車塔上方住戶擔心基地掏空危及住家安全，群起抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆虎仔山迴車塔上方住戶擔心基地掏空危及住家安全，群起抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆虎仔山迴車塔上方住戶擔心基地掏空危及住家安全，群起抗議。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播