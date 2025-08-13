基隆虎仔山擬開發大型社區 居民憂掏空地基抗議

建商要在基隆中山區虎仔山開發大型社區，將開挖隧道，鄰近社區大樓，引起居民反彈。（記者盧賢秀攝）

2025/08/13 13:26

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆建商欲在虎仔山開發大型社區，將開挖隧道，距離民宅近且社區下方就是迴車塔，居民擔心造成地基掏空及大樓安全，今天上午由議員鄭文婷與施偉政陪同抗議。市府表示，相關開發案已經核准，但施工計畫等還沒通過，也不同意迴車塔封閉時間太長，要求建商與地方加強溝通，解決民眾的疑慮才會同意施工，未來也會加強監測保障周遭住戶結構穩定。

中山區虎仔山迴車塔及周邊有4個社區，數十位住戶今天抗議建商開發恐危及住宅安全。住戶指出，建商近期要開發大型社區，要利用計畫道路開挖隧道，隧道就距離大樓約5到10公尺，大樓下方就是迴車塔，擔心地基掏空危及大樓安全。此外，施工期間封閉迴車塔超過半年以上時間，引起居民強烈反彈。

市議員鄭文婷和施偉政表示，迴車塔上有社區大樓，現在建商要開闢隧道，建商沒有辦理地質檢測，如何確保隧道開挖後社區的居住安全，讓住戶惶恐不安；建商施工1400天，施工期間封閉迴車塔7個月，住戶通行也受影響，要求做地質監測、疑慮未釐清前，不能准許建商開工。

市府表示建商申請開闢華興街53巷計畫道路，開闢完成後捐贈市府，目前開發案已核定，但尚有部分疑慮還在審查，尚未核准開工。核定水土保持計畫。

市府指出，將要求開發單位持續與住戶溝通，市府會要求建商先做施工前鑑定，施工過程當中要做安全監測，隨時要注意上方的住戶、住宅跟邊坡的安全，也會要求請建商繳納一定金額的保證金；市府也認為封閉210天迴車塔對交通影響太大，要求開發單位研擬出對當地交通衝擊最小的方案，並與住戶溝通，解決民眾擔憂及疑慮，才會同意業者施工。同時要求建商加強鑑定、施工監測預防鄰損，保障周遭住戶結構穩定。

基隆虎仔山迴車塔上方住戶擔心基地掏空危及住家安全，群起抗議。（記者盧賢秀攝）

