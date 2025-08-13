楊柳颱風》深夜列警戒區 屏縣三地門大社原鄉強制撤離

霧台鄉大武村居民安置在活動中心。（讀者提供）

2025/08/13 13:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕楊柳颱風直撲，屏縣山區昨起預防性撤離以原鄉為主的易致災地區居民，其中道路中斷的三地門大社原鄉部落，有16人不願撤離，三地門鄉昨（12）日深夜公告大社村為警戒區，需強制撤離，否則可依災害防救法第55條第2款規定舉發，可開罰5萬至25萬元罰鍰；今（13）日上午消防局人員挺進大社協助撤離，至中午12點40分全數勸離下山。

屏縣目前除了大社原鄉列為警戒區需強制撤離外，屏東縣其他原鄉部落則為預防性撤離，無強制性，不願撤離需簽切結書。

屏縣府統計，截至今中午12點，包括霧台、三地門、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州鄉，已經預防性撤離640人，其中299人安置，其餘依親。

屏縣三地門鄉大社原鄉對外聯絡道，在與德文村屏31線交界處，於0728豪雨中嚴重受損，無法通行，豪雨後還以人力運送物資，屏縣府昨天起展開全縣預防性撤離作業，勸導大社原鄉6戶16人，均無意願撤離，並簽切結書；但楊柳颱風來勢洶洶，安全備受威脅。

三地門鄉長曾有欽表示，昨天深夜鄉公所公告劃定「大社村區域範圍」為警戒區，非持有通行證件，不得進入，自8月12日晚間10時30分起生效。希望居民們配合。三地門鄉大社村在八八風災後已經遷村至禮納里部落，但仍有少數族人留在原鄉。

屏東縣長周春米也呼籲山區族人配合預防性撤離，縣府會持續優化安置環境。

鄉公所人員進行三地門鄉德文村預防性撤離宣導。（讀者提供）

