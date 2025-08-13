為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市府、中央大學簽署MOU 官學合作強化污染防制與災害預警

    桃市府13日與中央大學簽署環境治理與智慧防災MOU，由市長張善政（左）、中大校長蕭述三（右）代表簽署。（記者鄭淑婷攝）

    2025/08/13 13:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應氣候變遷與極端災害風險日益升高的挑戰，桃市府今（13）日與國立中央大學簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄（MOU），由市長張善政、中大校長蕭述三代表簽署，透過中大在遙測科技、智慧監測與資料分析等領域的專業，將先進技術導入市政管理，強化污染防制與災害預警。

    張善政表示，希望借重中大傑出的地球科學領域，進行智慧防災與環境治理相關研究，智慧防災主要是透過更高解析度的氣象預報，在極端氣候之下，能夠更早預警即將來到的暴雨等災害，環境治理則是要了解桃園各地的空氣品質狀況，大家現在聞PM2.5色變，希望掌握桃園各個地區的空品，並與市府持續在做的擴大肺癌篩檢進行關聯分析，了解市民的健康是否受到空品不當的影響，並能做出更好的預防措施。

    蕭述三表示，中大期盼藉由與市府的合作，讓學校的能量及強項真正走入地方，並將這些科技化為應用，尤其中大在環境治理與智慧防災上，都有很好的技術跟能量，藉由雷達、觀測技術、AIoT、大數據等進行監控、預測，並提供給市府及團隊作為因應。

    桃市府表示，雙方簽署的MOU內容，聚焦於環境治理與智慧防災2大主軸，在環境治理上，將推動環境監測與預測系統、發展污染防制策略，並朝向淨零碳排目標邁進；在智慧防災上，透過資通科技、氣象雷達等遙測技術監測與大數據應用，提升對天然災害的即時應對能力，此次備忘錄的簽署，不僅是行政與學術攜手合作的重要象徵，更是桃園邁向智慧環境治理與防災新典範的關鍵一步。

    桃市府13日與中央大學簽署環境治理與智慧防災MOU。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府13日與中央大學簽署環境治理與智慧防災MOU。（記者鄭淑婷攝）

