楊柳來襲前白河災戶屋損修繕完工 災民：安心了

低收入戶住家的屋頂在丹娜絲颱風來襲時遭掀翻，交通部鐵道局媒合威雄營造協助修繕完工。（記者王涵平攝）

2025/08/13 13:14

〔記者王涵平／台南報導〕白河大仙寺旁岩前部落1戶低收入戶住家的屋頂在丹娜絲颱風來襲時遭掀翻，交通部鐵道局媒合威雄營造協助修繕完工，今日在楊柳颱風風雨中入厝，災民不斷稱謝，直說，安心了。

丹娜絲颱風造成白河區多達上千棟民宅受損，數百戶屋頂被強風吹掀，交通部鐵道局投入白河區災後重建，在楊柳颱風來襲前，完成首戶修繕，白河區長董麗華、鐵道局南部工程分局分局長史春華與地方各界人士今參加入厝儀式並贈送禮物，表達祝福。董麗華

感謝營造商不僅修復屋頂，還將年久失修的牆壁以及電燈都一併改善。

住戶表示，丹娜絲颱風當晚屋頂被吹掀後，雨水就從樓頂往下灌，房間也在漏水，無法居住，可以在楊柳颱風來襲之前修繕完成，終於可以安心了。

鐵道局南部工程分局指出，截至8月12日，已媒合62戶，53戶完成丈量 ，5戶已簽約，大陸工程、根基工程、新亞公司與榮工公司等4家業者，為協助中低收入戶家園重建，積極展現企業社會責任，更無償認養修繕其中4戶，進度加快推展。

白河大仙寺旁岩前部落1戶低收入戶住家的屋頂在丹娜絲颱風來襲時遭掀翻，交通部鐵道局媒合威雄營造協助修繕完工，今日在楊柳颱風風雨中入厝。（記者王涵平攝）

