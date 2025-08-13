為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》7月底豪雨毀損霧峰暗坑巷道路未修 盧秀燕允4天內鋪好便道

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，約40米長的路段至今無法通行，台中市長盧秀燕今天到場勘災，允諾4天內搶通便道。（記者陳建志攝）

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，約40米長的路段至今無法通行，台中市長盧秀燕今天到場勘災，允諾4天內搶通便道。（記者陳建志攝）

    2025/08/13 13:18

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰桐林山區暗坑巷，7月底的豪雨造成邊坡滑落，道路也破損柔腸寸斷，至今都還未修復，因目前進入龍眼的採收期，果農無法進出心急如焚，楊柳颱風又侵台，台中市長盧秀燕今天率領市府相關單位到場了解修復進度，市府水利局表示，目前已完成鋼軌樁設置，預計4天內鋪設完成便道供住戶和果農進出，之後再改善地質後全面修復。

    楊柳颱風侵台，台中今天雖未放颱風假，但擔心又帶來大雨，台中市長盧秀燕在顏寬恒立委、市議員張芬郁、林碧秀、李天生、林德宇、江和樹與桐林里長林國安等人陪同下，率領市府水利局、建設局、消防局、民政局等相關局處到霧峰暗坑巷關心7月底大雨沖毀路面，至今還未修復的狀況。

    盧秀燕表示，霧峰暗坑巷7月底的強降雨，造成路面嚴重受損，其中還有約36米長的路段，因邊坡崩落造成路基流失通行中斷，因這裡除裡面有4戶住戶進出，平常也有民眾上山運動，最重要現在進入龍眼採收期，山上有數十公頃的龍眼園，果農急需搶通道路運送龍眼下山，因此列為最優先搶通的道路。

    市府水利局副局長馬名謙表示，目前已先打上鋼軌樁，將先鋪設4米便道，方便民眾和作物進出，預計17日可完成，接下來將針對附近地質一併做改善，總經費約2300萬，預計明年6月完成該路段重建。

    盧秀燕表示，7月底的大雨，全台中市有336條道路、邊坡受損，經施工人員全力搶修，目前僅剩20條還未完成搶修，因其中有100多條還需做復建，加上有多條步道受損，預計所有復建總經費約需9億元，目前行政院已決定提出中南部災害復原重建特別條例，相信全台中8位立委都會全力協助爭取。

    盧秀燕也提醒，因這段時間山區土質含水量高，地質不穩定，呼籲民眾為了自身安全最好少到山區活動。

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，柏油路面到處是裂縫，宛如經歷大地震。（記者陳建志攝）

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，柏油路面到處是裂縫，宛如經歷大地震。（記者陳建志攝）

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，約40米長的路段至今無法通行，台中市長盧秀燕今天到場勘災（左5）。（記者陳建志攝）

    台中霧峰暗坑巷在7月底強降雨嚴重受損，約40米長的路段至今無法通行，台中市長盧秀燕今天到場勘災（左5）。（記者陳建志攝）

