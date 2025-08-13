科展涉抄襲遭撤銷錄取資格 中一中女學霸傳分科逆襲考回台大醫科

台中一中女學霸傳二度考回台大醫科。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/13 13:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中一名女學霸今年繁星錄取台大醫學系，遭質疑科展作品抄襲，科教館決議撤銷獎項，風波擴及升學，7月中旬台大也決議撤銷她錄取醫學系的資格，今大學分發放榜，網瘋傳女學霸把台大醫科考回來了，個人霸氣收二度錄取台大醫科紀錄；據了解，女學霸被取消台大醫錄取資格後以不到1個月的時間重拾課本再戰分科測驗，仍舊考出超高分，但對她分發錄取結果，台中一中低調未回應。

台中一中這名就讀科學班的女學霸今年挑戰大學學測考出90級分滿級分（報考國、英、數A、數B、自然及社會共6科，全滿級分），除校排1%的實力，讓她透過繁星推薦管道錄取台大醫學系，學測成績又錄取台大電機系，包辦頂大二類及三類第一志願的她，決定選擇台大醫科升學，學生超優異表現頓成焦點。

不料，女學霸亮眼表現曝光後，遭網友質疑女學生去年獲獎的科展作品，疑似抄襲指導教授期刊論文，向台灣科學教育館檢舉，科教館6月23日公告有違反研究倫理之實，決議撤銷作品所獲獎項，風波再擴及她錄取的台大醫科資格，最後台大也在7月14日宣佈取消醫學系錄取資格，讓學生亮眼的升學紀錄瞬間歸零。

該名女學生原本就有報考分科測驗，經歷錄取資格變動，學生調整心情挑戰分科，雖然她準備分科時間剩不到1個月，日前分科成績出爐，據了解，擁有超強實力的她仍穩定表現，考出足以挑戰台大醫科的「超高分」，今分發放榜，網瘋傳該名學生再度金榜提名且高中台大醫科。

女學霸二度錄取台大醫科的絕佳成績引起網路熱議，不少人紛表支持與祝福，很多人喊超厲害，肯定她本來就實力堅強，「考回台大醫科剛好而已」。

不過，面對女學生的升學傳聞，台中一中今低調表示，不回應。

