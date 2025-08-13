大學分發缺額1220名近5年最低 3私大缺額率破5成、金門大學也堪憂

國立金門大學分發缺額率也超過20%，顯示較偏遠公校也因少子女化、學費補助政策等因素，招生受到挑戰。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學考試分發今天公布結果，在各校運用寄存名額策略下，缺額1220名是5年來最低，不過仍有玄奘、佛光、真理等3所私校缺額率突破50%，且同時在所有招生管道缺額率都突破20%，此外，國立大學如金門大學分發缺額率也超過20%，顯示較偏遠公校也因少子女化、學費補助政策等因素影響下，招生受到挑戰。

考分會執行秘書、成大教務長沈聖智指出，今年招生缺額僅有1220名，相較去年招生缺額2505名，減少1285名，降幅51.3%，也是近5年來最低，這與各校面對少子女化衝擊，在招生上運用寄存名額的策略有關。

根據考分會資料，今年缺額共分布在18所大學159系組。若僅以分發入學招生統計，計有4所大學缺額比率大於40%，包括玄奘大學缺額率80.88%、佛光大學缺額率60.92%、真理大學缺額率54.11%、南華大學缺額率41.38%。若以所有招生管道統計，則有3所大學缺額比率大於20%，包括真理大學缺額率34.13%、玄奘大學缺額率25%、佛光大學缺額率20.46%。

今年分發入學國立大學則有6所出現缺額，其中嘉義大學、中山大學、台中教育大學、東華大學、台東大學等校缺額率都在個位數，但金門大學缺額率則高達23.43%。沈聖智分析，嘉大、中山、台中教大的缺額與藝術類別的音樂班有關，但金門大學缺額則是各學群都有，推測與補助私校學費政策有關，影響較偏遠大學招生。

若以學群區分，各理工或人文學群缺額比例都在個位數，而缺額比率最高者為藝術學群，佔該學群名額的18.06%，其次為跨領域學群，佔該學群名額的10.87%。沈聖智認為，現在許多學校都有推出跨領域修業相關機制，給予充分彈性，學生可入學後再進一步探索興趣，畢業專長不再受限於錄取的科系，鼓勵學生可以多加了解。

今天大學考試分發入學，缺額1220名為近5年最低，其中有3所私校缺額率仍超過50%。（記者楊綿傑翻攝）

