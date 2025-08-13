為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    陽明交大附中喜迎改隸元年 2學生逆轉勝分科測驗錄取台大電機

    陽明交大附中喜迎改隸元年佳音，普通科應屆畢業生透過多元升學管道，已有337名學生錄取醫學及國立大學。（竹北高中提供）

    2025/08/13 13:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕114年度大學分科測驗放榜，陽明交大附中普通科436名應屆畢業生中，透過多元升學管道，已有337名學生錄取醫學及國立大學，佔錄取總人數77.2%，其中有學生放棄個人申請台大的機會，備戰分科測驗，最終成功錄取醫學系；職業類科70名畢業生也交出耀眼成績單，98.5%錄取國立校系。

    陽明交大附中表示，今年雖然理工領域分科成績門檻明顯提高，學生在自然科學與工程技術領域的錄取人數仍比去年大幅增加；語文與社會科學類科錄取比例則維持穩定。金榜題名的學生當中，林姓及劉姓學生個人申請未達標，兩人仍憑著不放棄的信念與自律，在分科測驗中逆轉勝，雙雙錄取台大電機系。

    雙語教育實驗班第二屆畢業生22人，其中86%錄取台大、陽明交大、清大、成大、政大等頂尖熱門科系；數理專長班錄取國立校系與醫學大學比例達97.1%。職業類科同樣耀眼，資訊科畢業生全部錄取國立校系，其中錄取台科大和北科大及陽明交大有29人；商業經營科則有96.6%畢業生錄取國立校系，其中台科大、北科大和台北商業大學及政大、成大共錄取22人。

    校長陳瑞榮表示，家長會別出心裁，準備了象徵「台清交成真」的海苔、青蔥餅、香蕉、柳橙、榛果巧克力，為學生加油打氣，成為追夢路上的溫暖力量。

    陳瑞榮說，8 月1日教育部通過竹北高中改隸陽明交大附中的計畫，未來在陽明交大的支持下，附中將延續優良傳統，並推動更多元化的教育實驗與課程創新，讓學生在地扎根、放眼世界。

    陽明交大附中學生在老師的悉心指導，以及家長的全力支持下，升學表現優異。（竹北高中提供）

