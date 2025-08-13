為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳來襲高雄颳起強陣風 高市府：山區累計撤離2202人

    高雄市區中午開始風勢加劇，用路人很有感。（記者王榮祥攝）

    高雄市區中午開始風勢加劇，用路人很有感。（記者王榮祥攝）

    2025/08/13 12:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市今中午前後開始颳起陣陣強風，汽機車、路人都很有感；高雄市政府指出，沿海地區平均風力5至6級轉9級，陣風最高可達11至12級，午後至晚間風雨將逐漸加劇，山區部分累計已撤離2202人。

    高雄市長陳其邁今上午前往燕巢視察海成抽水站防汛設施，再轉往澄清湖風景區及周邊原高爾夫球場聯外道路系統、松藝路與八德南路改善防颱整備等重點項目，除確認整備情況，也向第一線工作人員致謝。

    市府說明，隨颱風逼近，市府團隊全力確保排水路線暢通，全市抽水站、車行地下道及滯洪池均已完成整備並持續巡查，環保局自8月11日起動員上千人力與各式機具，加強主要道路及洩水孔清疏。

    市府指出，楊柳威力不容小覷，預估平地最高雨量可達300毫米，山區最高達400毫米；沿海地區平均風力5至6級轉9級，陣風最高可達11至12級，高雄午後至晚間風雨影響將逐漸加劇，請市民保持警戒、切勿輕忽。

    另一方面，農業部農村發展及水土保持署已針對桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，截至今上午6時40分，已完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共2202人撤離與安置（含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人），安置地點均備妥生活物資與醫療支援。

    陳其邁偕同副市長林欽榮，率隊視察澄清湖與高爾夫球場周邊松藝路、八德南路工區防汛整備。（高市工務局提供）

    陳其邁偕同副市長林欽榮，率隊視察澄清湖與高爾夫球場周邊松藝路、八德南路工區防汛整備。（高市工務局提供）

    陳其邁上午巡查排水設施。（高市府提供）

    陳其邁上午巡查排水設施。（高市府提供）

