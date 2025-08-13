為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    安南區再現巨蛇 里長同一地已捕獲5尾

    里長王金樹幫掛網南蛇解網後，隨後帶往偏僻處野放。（王金樹提供）

    里長王金樹幫掛網南蛇解網後，隨後帶往偏僻處野放。（王金樹提供）

    2025/08/13 12:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕楊柳颱風前夕，台南市安南區公親里里長王金樹在公學路一段一處民宅旁，又捕獲一尾長達約1.8米的大蛇，這已是今年以來，同一地點捕獲的第5尾大蛇，經鑑定是台灣原生蛇類中，體型最大的南蛇，隨後帶往偏遠處野放。

    公親寮巡守隊書記蘇青癸表示，颱風前夕，12日傍晚接獲里民通報，公學路一段住家旁有一尾大蛇掛網，蠻大尾的，目視約有2米多，看起來有點可怕，王里長立即前往協助，發現這尾精力充沛，抓起來扭頭擺尾的，應該是不久前才掛網的，王里長幫牠解網後，隨後帶往偏僻處野放。

    王金樹說，這尾蛇很大隻，比他身高還要高，估計至少約有1.8米長。他今年在公學路一段同一地點捕獲了很多尾蛇，他已記不得多少尾，至少有5尾以上。只要里民有通報抓蛇，他都會前往協助捕捉，為里民服務。

    南蛇為台灣原生蛇類中體型最大的一種，攻擊性強，但無毒，其體長最大可長到2、3米長，棲息於中低海拔以下山區、平地，常出現於開墾地和住家附近，以老鼠、青蛙、鳥類和其他小型哺乳類為食。

    里長王金樹說，這隻南蛇比他身高還要高，估計至少約有1.8米長。（王金樹提供）

    里長王金樹說，這隻南蛇比他身高還要高，估計至少約有1.8米長。（王金樹提供）

