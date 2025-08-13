風災復原遭質疑 南市府列數據抗壓278小時反擊不實指控

對於外界質疑，市府列表澄清。（南市府提供）

2025/08/13 12:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對網路社群、部分媒體及在野黨政治人物對丹娜絲颱風災後復原工作的質疑，台南市政府今（13）日以圖文列表「一次說清楚」澄清，強調此次颱風是1958年以來首次自嘉義登陸，北台南沿海測得16級瞬間陣風，造成逾30萬戶停電、7678戶屋頂受損、2萬餘棵樹木倒塌，災損規模為近年之最，中央與地方均於第一時間啟動協作，全力復原。

外界批評中央前進指揮所延宕23天成立，導致黃金復原期流失。市府表示，7月5日上午8時30分即啟動市級災害應變中心，37區公所同步連續運作278小時，超過歷年大災時長。中央「雲嘉南災後復原前進指揮所」於7月30日成立，並非此前無作為，而是將地方已展開的修繕、物資、搶修工作，整合進跨部會機制，強化後續效能。

指揮所分為六大工作組，由各區區長擔任分區指揮官，落實「一戶一案」媒合修繕，並協助屋頂舖設帆布防止次生災害。台南也是全台首個獲中央公告為災區的縣市，率先啟動「聯合服務中心」單一窗口，20局處支援11區，提供災損申請、屋損慰助等服務，截至目前已核發逾1萬件、金額突破2億5000萬元。

災後通訊與供電中斷，市府緊急聯繫三大電信業者調派行動基地台與衛星通訊車，並出動4500人次搶修；廢棄物清運則於11區設置46處臨時暫置區，採「就近集中、統一運輸」方式，大幅提升效率。

市府指出，近年治水工程發揮成效，淹水面積較2009年莫拉克颱風明顯縮減，過去易淹水區如崑山、中華醫大周邊，近年颱風期間已未見嚴重積水。災後物資則由市府調度中心統籌，結合區公所、里幹事、志工及慈濟、義消、防災士等團體，直接送達災民家中。

市府秘書長尤天厚表示，面對每一場災害應變，市府團隊都全力以赴，對善意評論會虛心檢討改進，但對惡意不實指控，他呼籲「不要見縫插針，讓基層團隊的努力功虧一簣，對救災造成困擾」。他強調，台南與台灣是善良社會，應避免製造對立，凝聚正向力量，共同面對極端氣候挑戰。

對於外界質疑，市府列表澄清。（南市府提供）

災後復原工作結合社會慈善團體與志工齊心協力。（記者洪瑞琴攝）

電信業者調派行動基地台與衛星通訊車，援助災區通訊。（記者洪瑞琴攝）

南市府秘書長尤天厚（中）率市府團隊澄清說明。（南市府提供）

