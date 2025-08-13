北市南港西新里停車格垂直人行道佔路寬！停管處改回「橫向」施工完成

議員李明賢表示，這是早期配合當地工廠卸貨需求，衍生出的特殊停車模式，地方爭取將停車格改為橫向多年，去年再次邀集停管等相關單位會勘，以兩階段改善，日前該路段已全面正式施工完成。（李明賢提供）

2025/08/13 13:00

〔記者孫唯容／台北報導〕本報日前獨家揭露，南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直，讓原本4線道的車道，縮減至2線道，讓居民大嘆開車十分危險。議員李明賢表示，這是早期配合當地工廠卸貨需求，衍生出的特殊停車模式，地方爭取將停車格改為橫向多年，去年再次邀集停管等相關單位會勘，以兩階段改善，日前該路段已全面正式施工完成。

南港區西新里成功路一段出現畸形的「直向停車格」已經存在多年，根據在地人士表示，周邊近年發展成商業區，不過早些年為工業區，多為大貨車行駛，早期配合當地工廠卸貨需求，衍生出的特殊停車模式，導致原先雙線四車道被壓縮成兩車道通行，不過近年發展後有車輛漸增，且現在已經沒有工廠在此，認為應該與時俱進，優先考量民眾行車的安全問題。

西新里里長胡家瑒表示，停車格與人行道垂直的設計相當不合乎人性，自己就曾經為了閃躲從停車格倒車的車輛，來不及煞車自摔，也有騎腳踏車的民眾閃避不及，差點被撞倒。

議員李明賢指出，直向停車模式會導致汽車後車尾壓到人行道上，造成上班族或學生通行困擾；其次，雙向四車道被壓縮成兩車道，不僅尖峰時刻容易塞車，也容易造成事故，為了調整停車格正常化，他與歷任西新里長會勘包括舉辦地方說明會溝通，一開始卡在一個問題：直向停車格調整成正常的橫向停車格，會導致車格數減少，也因而地方也有反對聲音，希望維持直向停車格。

李明賢表示，最終在去年8月6日再次邀集停管等相關單位會勘，在考量成功路陸續新增路外停車場，包括向陽路建案也有停車場，最後決定取消畸形的「直向停車格」，改成正常版的「橫向停車格」，日前已經正式施工完成。

李明賢也說，一個停車格式改變，歷經幾年溝通、現地會勘，終於調整完畢，這也是自己最堅持的人本交通，特別感謝胡家瑒里長魄力與擔當。

