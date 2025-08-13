為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    崇實高工用條碼控制 做出「珍奶自動販賣機」

    利用黑、白格塊的條碼，控制半糖、全糖、半冰、去冰的珍奶。（記者顏宏駿攝）

    利用黑、白格塊的條碼，控制半糖、全糖、半冰、去冰的珍奶。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/13 12:50

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕國立員林崇實高級工業職業學校於「全國技術型高級中等學校學生團隊創造力培訓與競賽」，挑戰「珍珠奶茶自動販賣機」，學生們用「條碼」的原理，控制加糖、加冰、加水，若想加珍珠就「一鍵按下」，便可獲得一杯「全自動珍奶販賣機」做出的珍珠奶茶。學生的創意獲得評審的青睞，分別拿下該比賽的亞軍和季軍。

    這項比賽競爭激烈，來自全台近百支隊伍同場競技，崇實高工派出「對對隊」與「多多D類隊」兩隊參賽。主辦單位要參賽隊伍設計「自動給料飲料機」，學生們必須在13小時的時間內，用主辦單位提供的材料做出成品。

    獲得亞軍的隊員賴葳說，他們用簡單的條碼，貼在杯子外面，放入置杯架，獲得感應，機器做出的奶茶可以有全糖、半糖、無糖；全冰、半冰、無冰，若想要加料，只要按下「加料鍵」，便可獲得一杯加入珍珠的奶茶。

    電機科指導老師賴燕烱說，最難的是「給料系統」與條碼連動，學生們把預先做好的奶茶、糖、冰、珍珠放在給料盒內，經條碼感應而下料。

    校長陳威男說，崇實高工能打敗六都的職業學校高手，相當不容易，這項比賽，考驗學生的思考與創作力，成員的組成不侷限於單一科別，因為成員所學的背景不一，所以能打破框架，做出與眾不同的成品。

    員林崇實高工學生參加「全國技術型高級中等學校學生團隊創造力培訓與競賽」，挑戰「珍珠奶茶自動販賣機」。（記者顏宏駿攝）

    員林崇實高工學生參加「全國技術型高級中等學校學生團隊創造力培訓與競賽」，挑戰「珍珠奶茶自動販賣機」。（記者顏宏駿攝）

    學生做的「珍珠奶茶自動販賣機」。（記者顏宏駿攝）

    學生做的「珍珠奶茶自動販賣機」。（記者顏宏駿攝）

