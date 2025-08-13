為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大學分發入學出爐 逾3.2萬人上榜、錄取率96.34％

    大學考試分發委員會今天說明114學年度分發結果。（記者楊綿傑攝）

    大學考試分發委員會今天說明114學年度分發結果。（記者楊綿傑攝）

    2025/08/13 12:31

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學分發入學於今公告分發結果，共有逾3.2萬人獲錄取，錄取率96.34%。考分會提醒，若對分發結果有疑慮，即日起至8月15日止可申請分發結果複查，8月22日會公告複查結果。

    根據考分會資料，今年有1787個系組招生，含回流名額的總招生名額計有3萬3381名；登記人數共3萬3733人，相較去年登記人數3萬7069人減少了3336人，降幅9%；總錄取人數3萬2497人，較去年錄取人數3萬5076人減少了2579人，降幅7.35%。

    而今年錄取率96.34%則較去年錄取率94.62%提高了1.72％，考分會執行秘書，成大教務長沈聖智說明，今年因登記人數降幅大於總錄取人數之降幅，因此錄取率較去年略為提高。

    此外，沈聖智提到，今年有1236生未錄取，未錄取考生所填寫志願數平均為41個，明顯低於錄取生填寫志願平均的59個。而有使用到同分參酌之校系共604個系組，較去年的641系組減少了37個系組，但沒有同分增額錄取情況。今年登記生平均填寫志願數與去年相同，均為59個，平均錄取志願序則落在第22志願。

    沈聖智提醒，考分會今天起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因，如仍有疑慮可於8月15日前，到考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以1次為限，考分會後續將於8月22公告複查結果。

