為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    科普！宜蘭傳鵜鶘會吃人？ 保育員釋疑「是幽默警語啦」

    鵜鶘大嘴下有囊袋，如同網子可撈魚，喙長而結實，最前方倒勾構造，可以防止魚掉出，但必要時會成為防禦武器保護自己。（記者王峻祺攝）

    鵜鶘大嘴下有囊袋，如同網子可撈魚，喙長而結實，最前方倒勾構造，可以防止魚掉出，但必要時會成為防禦武器保護自己。（記者王峻祺攝）

    2025/08/13 12:36

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭知名友善生態農場「蘭陽動植物王國」，今年受邀進駐宜蘭綠色博覽會提供解說服務，深獲遊客喜愛，農場引進10隻「鵜鶘」，並製作「小心鵜鶘可能會吃掉你」警語，引發網友熱議，「吃人說」瞬間成為都市傳說。保育員今天親自釋疑，表示是幽默提醒遊客保持安全距離，鵜鶘的喙及鋒利大嘴確實會傷人！

    鵜鶘非保育類野生動物，被號稱是什麼都要生吞的鳥類，最明顯特徵在嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮，雖吃魚維生，但總會一口咬住各種生物，包括有遊客合影被含住頭的畫面流出，只不過鵜鶘不會真的把非魚類吞下肚。

    「蘭陽動植物王國」飼養10隻鵜鶘，製作多張標語提醒遊客小心，其中1張「請勿倚靠水池欄杆，如果你跌倒，小心鵜鶘可能會吃掉你，這樣可能會讓它們生病」吸引遊客搶拍，並引發網友討論，敲碗詢問鵜鶘到底會不會吃人？

    吳姓保育員分享，鵜鶘是世界上最大水鳥，翅膀打開可達2.5公尺，具有非常強的飛行能力，原產地在非洲，繁殖季節可以飛行橫跨至西伯利亞，一天最長飛行時間長達24小時。

    她說，鵜鶘大嘴下有囊袋，如同網子可撈魚，喙長而結實，最前方倒勾構造，可以防止魚掉出，但必要時會成為防禦武器保護自己，加上嘴巴邊緣鋒利，雖不會真的吃人，但若被咬住或啄到，恐會留下傷痕，因此特別提醒遊客注意。

    柳姓遊客說，看見標語會心一笑，更能引起重視，主要提醒遊客不要太靠近，保持安全距離，同時透過解說了解鵜鶘習性，讓孩子能以寓教於樂方式，認識生物多樣性。

    業者說，標語的幽默靈感源自歐美動物園，曾看過園方為避免遊客走入狼圈，寫下請民眾勿跳入，避免狼吃了你後生病的警語，期望透過類似幽默方式，吸引民眾目光，重視野生動物習性，進而相互保護，園內保育員保護動物、教育民眾，均具備專業知能，歡迎遊客互動提問。

    「小心鵜鶘可能會吃掉你」警語，引發網友熱議。（記者王峻祺攝）

    「小心鵜鶘可能會吃掉你」警語，引發網友熱議。（記者王峻祺攝）

    遊客參觀鵜鶘，聽取生態解說。（記者王峻祺攝）

    遊客參觀鵜鶘，聽取生態解說。（記者王峻祺攝）

    鵜鶘非保育類野生動物，被號稱是什麼都要生吞的鳥類，最明顯特徵在嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮。（記者王峻祺攝）

    鵜鶘非保育類野生動物，被號稱是什麼都要生吞的鳥類，最明顯特徵在嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮。（記者王峻祺攝）

    鵜鶘翅膀打開可達2.5公尺。（記者王峻祺攝）

    鵜鶘翅膀打開可達2.5公尺。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播