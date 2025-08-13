科普！宜蘭傳鵜鶘會吃人？ 保育員釋疑「是幽默警語啦」

鵜鶘大嘴下有囊袋，如同網子可撈魚，喙長而結實，最前方倒勾構造，可以防止魚掉出，但必要時會成為防禦武器保護自己。（記者王峻祺攝）

2025/08/13 12:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭知名友善生態農場「蘭陽動植物王國」，今年受邀進駐宜蘭綠色博覽會提供解說服務，深獲遊客喜愛，農場引進10隻「鵜鶘」，並製作「小心鵜鶘可能會吃掉你」警語，引發網友熱議，「吃人說」瞬間成為都市傳說。保育員今天親自釋疑，表示是幽默提醒遊客保持安全距離，鵜鶘的喙及鋒利大嘴確實會傷人！

鵜鶘非保育類野生動物，被號稱是什麼都要生吞的鳥類，最明顯特徵在嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮，雖吃魚維生，但總會一口咬住各種生物，包括有遊客合影被含住頭的畫面流出，只不過鵜鶘不會真的把非魚類吞下肚。

請繼續往下閱讀...

「蘭陽動植物王國」飼養10隻鵜鶘，製作多張標語提醒遊客小心，其中1張「請勿倚靠水池欄杆，如果你跌倒，小心鵜鶘可能會吃掉你，這樣可能會讓它們生病」吸引遊客搶拍，並引發網友討論，敲碗詢問鵜鶘到底會不會吃人？

吳姓保育員分享，鵜鶘是世界上最大水鳥，翅膀打開可達2.5公尺，具有非常強的飛行能力，原產地在非洲，繁殖季節可以飛行橫跨至西伯利亞，一天最長飛行時間長達24小時。

她說，鵜鶘大嘴下有囊袋，如同網子可撈魚，喙長而結實，最前方倒勾構造，可以防止魚掉出，但必要時會成為防禦武器保護自己，加上嘴巴邊緣鋒利，雖不會真的吃人，但若被咬住或啄到，恐會留下傷痕，因此特別提醒遊客注意。

柳姓遊客說，看見標語會心一笑，更能引起重視，主要提醒遊客不要太靠近，保持安全距離，同時透過解說了解鵜鶘習性，讓孩子能以寓教於樂方式，認識生物多樣性。

業者說，標語的幽默靈感源自歐美動物園，曾看過園方為避免遊客走入狼圈，寫下請民眾勿跳入，避免狼吃了你後生病的警語，期望透過類似幽默方式，吸引民眾目光，重視野生動物習性，進而相互保護，園內保育員保護動物、教育民眾，均具備專業知能，歡迎遊客互動提問。

「小心鵜鶘可能會吃掉你」警語，引發網友熱議。（記者王峻祺攝）

遊客參觀鵜鶘，聽取生態解說。（記者王峻祺攝）

鵜鶘非保育類野生動物，被號稱是什麼都要生吞的鳥類，最明顯特徵在嘴下帶有一個喉囊，可以自由伸縮。（記者王峻祺攝）

鵜鶘翅膀打開可達2.5公尺。（記者王峻祺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法