    楊柳颱風》和風雨賽跑 屏縣高樹泰山、三地門口社大橋趕工清疏

    沿山公路高樹鄉泰山村的灌溉排水溝趕工清淤。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/13 12:25

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕楊柳颱風來襲，屏東縣今（13）日上午雨大於風，各項防災工作仍把握風雨加劇前趕工，不敢懈怠，屏東縣長周春米前往高樹鄉泰山村沿山公路、三地門鄉口社大橋等地點視察，現場灌溉排水溝及河道清淤、清疏工程仍在趕工，希望在下午強風豪雨出現前完成，周春米特別叮嚀工作人員注意安全。

    屏東縣長周春米表示，楊柳颱風來得又急又快，因為7月有丹娜絲颱風、0728豪雨下了一整個禮拜，很擔心此次會對屏東縣山區及沿山部落二次致災，今天來到沿山公路12k，之前就是因為上游沖來的砂石，阻塞灌溉水溝，所以這幾天趕快清理，今天已是最後一哩路，希望在下午大雨來襲之前，趕快把上一次還沒有修復的地方修復，該處是0728豪雨災情最後一個沿山公路上還沒有清完的灌溉溝，希望如期趕快清完，若雨大也不要勉強，工作人員要注意安全；兩次颱風加上豪雨，砂石飽水度鬆軟，很容易二次致災，尤其今天下午在平地會有更大的雨量、強降雨，請鄉親不要出門。

    周春米接著前往沿山公路的三地門鄉口社大橋，了解水利署第七河川分署正在進行的河道清疏工程，她表示，目前正在進行更積極的清淤，希望在豪雨前讓河水更順暢，屏縣今天停止上班上課，雨也開始下，中午過後擔心會有即時的強降雨，2小時可能會下到150毫米以上，這是最令人擔心的，希望縣民能注意安全。

    屏東縣長周春米到高樹鄉沿山公路視察灌溉溝清淤狀況。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米到口社大橋了解河道清疏情形。（記者羅欣貞攝）

    位沿山公路上的三地門鄉口社大橋，屏縣府已提改建計畫。（記者羅欣貞攝）

