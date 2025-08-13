為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南仁德水溝「湧泉」積淹路面原因找到了 趕楊柳登陸前清除障礙物

    一甲排水下方有雜物堆積，仁德區公所調派機具進行清除。（記者吳俊鋒攝）

    一甲排水下方有雜物堆積，仁德區公所調派機具進行清除。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/13 12:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區中正路3段在0802豪雨期間，溝渠突然如「湧泉」般不斷冒水，導致溢淹，雖然車輛仍可通行，但已造成不便，公所勘查後，發現疑似現場一甲排水的跨越橋下，漂流雜物嚴重堆置，堵塞水門，連日來調派機具展開處理，今天上午搶在「楊柳」颱風登陸前完成清除。

    另外，預防楊柳颱風強襲後造成停電，影響家戶有使用製氧機、抽痰機等維生器材的臥床病患，仁德區公所也準備了6部發電機，必要時隨即提供支援，今天上午完成測試，都可正常運轉。

    仁德區長黃素美表示，本月2日豪雨期間，一甲排水雖然沒有溢堤，但南147線跨越橋旁的溝渠，卻是從排水孔不斷冒水，溢淹路面，所幸最後並未釀成嚴重災情，經過勘查，與水門被堵塞有關，展開清理作業。

    黃素美說，一甲排水渠道內因豪雨後水位上升，枯枝等雜物，堆積在橋底，阻礙水門，壓力轉從水溝排水孔宣洩，造成路邊「湧泉」現象，已吊掛機具與人員下去處理，回復暢通。另外國道1號便道旁的高速一街，在0802豪雨期間路面積淹，基於安全，曾暫時封閉，目前也調派抽水機組進駐，將視情況啟動，盡快排入旁邊的三爺溪，確保交通暢行。

    一甲排水跨越橋底有雜物堆積，仁德區公所調派機具，吊掛下去清除。（記者吳俊鋒攝）

    一甲排水跨越橋底有雜物堆積，仁德區公所調派機具，吊掛下去清除。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所準備了發電機，提供有維生器材需要的家戶使用，先完成運轉測試。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所準備了發電機，提供有維生器材需要的家戶使用，先完成運轉測試。（記者吳俊鋒攝）

