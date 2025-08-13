為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    報錯考科23生18人上榜 建臺高中：大多較申請入學佳

    苗栗縣私立建臺高中。（資料照）

    苗栗縣私立建臺高中。（資料照）

    2025/08/13 12:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕114年大學分科測驗今（13）日放榜，苗栗縣私立建臺高中報錯應考科目的23名考生，18人上榜，其中有4人錄取國立大學。校方表示，上榜學生相較於「申請入學」可錄取的學校，大多更好，但第三類組學生受影響較大；學校及董事會仍會持續提供升學相關協助。

    建臺高中有27名學生參加分科測驗，其中23人因學校行政疏失，報錯應考科目。分科測驗今天放榜，校方統計27名考生有20人上榜，5人錄取國立大學；其中，報錯考科的23名學生有18人上榜，其中4人錄取國立大學，分別為國立台北大學、嘉義大學、東華大學、聯合大學。

    校方表示，報錯考科的上榜學生，相較於申請入學管道時可錄取的學校，大多更好，但第三類組學生受影響大。學校及董事會仍會持續提供升學相關協助。

    受影響學生之一的胡姓同學念文組，分科漏報了歷史，變成要考生物，分科成績結果，生物19分。他於日前縣府辦理選填志願輔導說明會中受訪表示，他想讀文組的心理系，學測成績可上私立大學，想說報考分科測驗拚一下國立的，目標設定嘉義、台南大學，因報錯考科，只能填回私立學校。分科放榜，胡姓同學錄取私立亞洲大學，如同他所預估；他當時說，想進入大學後再考轉學考，或畢業後考個更好的研究所。

    分科考試前，建臺高中爆出校方報錯23名考生應考科目事件，引發關注，雖縣府、立委、議員等為考生請命，但教育部及大考中心明確表示，為維持公平，無法臨時改正，有1名學生為此棄考。

