近10年各縣市「颱風假」天數曝光！ 冠軍放了31天假

中颱「楊柳」襲台。（資料照）

2025/08/13 12:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「楊柳」襲台，多地宣布停班、停課以避免災情擴大。有網友整理10年來全台各縣市颱風假放假天數，發現放最多假的縣市是高雄，共放了31天，最少的則是只有14天的苗栗縣。

有網友昨日在Threads上發文表示，根據行政院人事行政總處的資料統計，從2015年到今（13）日統計了各縣市颱風假一覽，由低到高排序結果為：

請繼續往下閱讀...

苗栗縣：14天

桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣：15天

連江縣：16天

台北市、金門縣:19天

基隆市、新北市、雲林縣:20天

嘉義市：21天

嘉義縣:22天

澎湖縣：23天

台南市、屏東縣：28天

台東縣、花蓮縣：29天

高雄市:31天

文章一出，引發熱議，網友紛紛留言表示：「高雄真誇張」、「為什麼我大苗栗國只有14天」、「蠻意外台北市跟新北市、基隆不同」、「之前在高雄上班一直狂放颱風假」、「高雄人真好」；但也有網友指出，高雄放比較多假，主要原因是山區：「高雄山區放的颱風假，不是可以爽爽躺在家追劇的那種欸，不解釋的相提並論，好像他們很爽一樣」、「高雄要分山區跟全區」、「高雄大部分都放山區」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法