首次國際交流颱風攪局 高雄一甲國中師生搭上班機超好運

首次出國教育國際交流的路竹區一甲國中13位師生超好運，在小港國際機場因颱風全面停飛之際，順利搭上最後一班班機出訪。（高市教育局提供）

2025/08/13 12:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕楊柳颱風過境，高雄小港機場自上午11點20分起全面停飛，首次出國進行教育國際交流的路竹區一甲國中13位師生超好運，順利搭上最後一班班機，前往印尼雅加達展開為期7天的國際交流之旅。

校方表示，此次是該校師生首度出國國際交流，歷經2個多月精心籌備，卻遇到颱風來攪局，昨晚得知今天國內線航班已全數取消，師生與家長無不為行程捏把冷汗，也抱著航站停飛就取消行程的準備。

幸運的是，航空公司精準掌握颱風動態，最後確保今天上午11點20分的班機如期起飛，讓3名師長、10名學生所組成的交流團順利啟程，許多到場送機的家長都直呼是不可思議的幸運。

一甲國中校長李文欽表示，此行未委託旅行社，由教務處主任劉晉生全程策劃，展現學校的高度用心與執行力，接下來的7天行程，學生將深入體驗印尼文化，入住當地學校學生家庭，參與交通、食宿、教育課程、模擬聯合國會議、文化節慶、分享台灣特色、學校國樂音韻之美及家庭旅遊等多元活動，不僅是學生的首次海外交流，更是一場結合英語實踐與國際視野拓展的難得學習之旅。

