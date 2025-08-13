為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》掀「17級以上」狂風 預估下午1時從台東登陸

    中央氣象署8月13日上午11點楊柳颱風路徑預測，預估下午1時左右從台東登陸。（中央氣象署提供）

    中央氣象署8月13日上午11點楊柳颱風路徑預測，預估下午1時左右從台東登陸。（中央氣象署提供）

    2025/08/13 12:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風在蘭嶼、綠島颳出17級以上強陣風，預估下午1點前後從台東登陸台灣本島。中央氣象署上午11時30分更新颱風資訊，預報員劉宇其提醒，花東接下來幾個小時風雨劇烈，中南部地區下午風力也會明顯轉強。

    根據上午11時氣象資料，楊柳為中度颱風等級，位於台東的南南東方約60公里處海面，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。以每小時29轉36公里速度，向西北西行進。

    氣象署指出，暴風圈已籠罩台東、花蓮、南投及雲林以南陸地，目前陸警範圍維持苗栗以南、花東、澎湖、金門，共14個縣市。

    劉宇其預估，今天下午1點前後自台東南側登陸，可能是太麻里或大武，花東所受風雨最為劇烈；由於颱風眼較大，直徑約達50公里，通過之處風雨會稍微停下，但幾十分鐘過後，當颱風眼周遭厚實眼牆襲來時，會颳起強風豪雨，請民眾保持警覺。暴風圈接下來將逐步壟罩花東、苗栗以南、澎湖、金門，今天下午、傍晚自南部陸地出海。

    風力方面，劉宇其說明，台灣各地沿海，包括宜蘭、花蓮、西半部沿海、澎湖，已出現7至9級強陣風，局部地區甚至達到10級；颱風下午進到西部平原之後，中南部地區風力明顯轉強，氣象署也會視情況發布強風告警。

    劉宇其表示，氣象署發布陸上強風特報，各地普遍會出現8級以上陣風，雲林以南、花東、澎湖、金門有11級以上強陣風機會，而登陸點附近的台東、綠島、蘭嶼，不排除有15級以上強陣風；颱風進西半部時，嘉義以南沿海地區也可能出現11至12級強陣風。

    雨勢方面，劉宇其說明，颱風通過期間，將有較大累積雨量及短延時強降雨，雨勢並從東邊往西邊擴展，南部地區下半天風雨增強，嘉義以南留意豪雨；晚間本島雨勢趨緩，澎湖、金門今晚到明晨留意豪雨。

    劉宇其提醒，花東、恆春半島進入風雨最劇烈時期，澎湖、金門晚間風雨增強；北部受地形影響，有間接性風雨，慎防強降雨；各地山區雨勢較大。

    氣象署觀測，12日0時至13日11時出現較大陣風區域，蘭嶼、綠島17級以上，成功、台東11級。日累積雨量方面，蘭嶼達到166毫米。

    楊柳颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為8月13日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為8月13日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月13日上午10點48分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月13日上午10點48分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署提醒民眾做好因應。圖為8月13日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署提醒民眾做好因應。圖為8月13日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

