楊柳颱風強襲蘭嶼 勵德班再陷黑暗、族人岸邊救船挽生計

2025/08/13 12:11

〔記者劉人瑋／台東報導〕蘭嶼、綠島及台東地區曾停電2759戶，已復電437戶，尚餘2322戶未恢復供電，主要地區集中蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地區，因目前風強雨驟，待風雨稍停歇後，將全力搶修。

由於蘭嶼本身懸於海上並無屏障，風浪更甚，蘭嶼「勵德班」以往為威權時代關押犯人，如今電氣設施也被吹壞整個停電、陷入黑暗，蘭嶼東清簡易漁港則是大浪打入港內，將船筏從岸上沖入港中，民眾冒險游往船身並以繩綁牢，岸上眾人拔河拖船。

此外，蘭嶼五孔洞前又再度傳出落石、積水，環島公路再度受阻，這也是近期每逢大雨、颱風皆會積水、沙石處，這次楊柳颱風又一再發生。

船筏對蘭嶼族人來說是重要生產工具，且船在港內翻覆也可能造成他船危險，這才冒險救船。（鄭富春提供）

楊柳颱風重挫蘭嶼，勵德班電力設施被吹毀。（蕭春祥提供）

楊柳颱風重挫蘭嶼，五孔洞前再現落石、泥石與積水。（蕭春祥提供）

