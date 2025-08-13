為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風強襲蘭嶼 勵德班再陷黑暗、族人岸邊救船挽生計

    船筏對蘭嶼族人來說是重要生產工具，且船在港內翻覆也可能造成他船危險，這才冒險救船。（鄭富春提供）

    船筏對蘭嶼族人來說是重要生產工具，且船在港內翻覆也可能造成他船危險，這才冒險救船。（鄭富春提供）

    2025/08/13 12:11

    〔記者劉人瑋／台東報導〕蘭嶼、綠島及台東地區曾停電2759戶，已復電437戶，尚餘2322戶未恢復供電，主要地區集中蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地區，因目前風強雨驟，待風雨稍停歇後，將全力搶修。

    由於蘭嶼本身懸於海上並無屏障，風浪更甚，蘭嶼「勵德班」以往為威權時代關押犯人，如今電氣設施也被吹壞整個停電、陷入黑暗，蘭嶼東清簡易漁港則是大浪打入港內，將船筏從岸上沖入港中，民眾冒險游往船身並以繩綁牢，岸上眾人拔河拖船。

    此外，蘭嶼五孔洞前又再度傳出落石、積水，環島公路再度受阻，這也是近期每逢大雨、颱風皆會積水、沙石處，這次楊柳颱風又一再發生。

    船筏對蘭嶼族人來說是重要生產工具，且船在港內翻覆也可能造成他船危險，這才冒險救船。（鄭富春提供）

    船筏對蘭嶼族人來說是重要生產工具，且船在港內翻覆也可能造成他船危險，這才冒險救船。（鄭富春提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼，勵德班電力設施被吹毀。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼，勵德班電力設施被吹毀。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼，五孔洞前再現落石、泥石與積水。（蕭春祥提供）

    楊柳颱風重挫蘭嶼，五孔洞前再現落石、泥石與積水。（蕭春祥提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播