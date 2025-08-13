高麗菜1顆400元！豪雨走颱風來菜價瘋漲 主婦：買不下手

民眾今天上傳統市場買菜，貨架上的蔬菜都翻倍漲，1把青菜5、60元，比平常貴1倍。（記者張聰秋攝）

2025/08/13 12:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕中度颱風楊柳來襲，中部地區風雨不明顯，菜價卻已飆出天價，讓不少家庭主婦大喊吃不消。彰化傳統市場的高山高麗菜，1斤飆到80元，算下來1顆就要價400元，是平時的數倍。即使是平地高麗菜，也從過去1斤40元漲到70元。其他葉菜類也無一倖免，青江菜和地瓜葉價格都翻了1倍，讓民眾直呼買不下手。

彰化市民權市場的菜販表示，7月底、8月初，中南部連日豪雨重創蔬菜產地，導致供應量大幅減少，批發價不斷上漲。現在又遇到楊柳颱風，批發價再度應聲上揚，青江菜、空心菜等葉菜類批發價一簍已超過1000元，比上週的5、600元漲了1倍以上。菜販無奈，零售價不得不跟著調漲。

菜販說，目前平地高麗菜的量很少，高山高麗菜貨源雖然較為充足，但1斤批發價也要60多元，零售賣80元，利潤並不算特別好。他們也擔心菜價過高，賣不出去會有囤貨風險，其實沒有想像中那麼好賺。

除了高麗菜，其他蔬菜漲價情況也相當誇張。彰化市1位吳姓婦人今天在三民市場花了43元只買到3根青蔥。她說，過去青蔥產量過剩時，菜販甚至會免費贈送，平常1把也頂多2、30元，現在居然是論「根」計價，讓她感到非常離譜。

面對高漲的菜價，許多民眾只能選擇價格相對穩定的根莖類或菇類，或是減少購買量，以「少吃一點」的方式來因應這波物價上漲。

7月底豪雨重創蔬菜產地，楊柳颱風又來，菜價飆到天價，彰化傳統市場1顆高山高麗菜漲到400元，貴得令人咋舌。（記者張聰秋攝）

楊柳颱風來，葉菜類翻倍飆漲，1包地瓜葉，從上週20元今天漲到40元。（記者張聰秋攝）

