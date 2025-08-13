為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風狂襲 台東一度停電2759戶

    楊柳颱風狂襲台東。（記者黃明堂翻攝）

    楊柳颱風狂襲台東。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/13 11:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風暴風圈已於今（13）日上午6時許接觸台東陸地，各地風雨逐漸增強，已陸續造成停電災情，截至上午11時止，蘭嶼、綠島及台東地區曾停電2759戶，已復電437戶，尚餘2322戶未恢復供電，主要地區集中蘭嶼、綠島、台東市、成功鎮及太麻里等地區，因目前風強雨驟，待風雨稍停歇後，將全力搶修，期以最快速度恢復供電。

    預估颱風中心在今天中午前後登陸台東，屆時風雨將更為巨大，台電台東區處處長趙淑芬在今日上午7時起，立即在緊急應變中心坐鎮，親自指揮各級主管組織人力，盤點機具，設備及材料，今日動員各服務所、巡修部門及線路班同仁、承攬商人員共計168名，機具車輛升空車20台、吊臂車7台及大小型工程車27台等全力搶修，以縮短民眾停電時間。

    趙淑芬提醒民眾，暴風圈已經逐漸進入台灣本島，隨著颱風的增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。

    另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力APP」，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，亦可撥打「1911」客服專線或本處停電通報電話089-322481。

