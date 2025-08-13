為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北環保推AI智能管理 垃圾車到站準點率達95％

    新北市開發24小時「巨大家具線上預約系統」，提升便利性。（記者賴筱桐攝）

    新北市開發24小時「巨大家具線上預約系統」，提升便利性。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/13 11:50

    〔記者賴筱桐／新北報導〕迎接AI時代來臨，新北市環保局近年以數據治理、AI辨識、大數據整合等方式，提升環保工作效率，更貼近市民需求。民眾透過「新北樂圾車查詢網」與APP系統，提供即時收運資訊，準點率高達95%，並開發24小時「巨大家具線上預約系統」，增加便利性。

    新北市長侯友宜今天在市政會議表示，環境永續保護是市民關心的議題，可從「服務零距離」、「保護零容忍」及「永續零負擔」3個面向來談，結合科技智慧與大數據，提升環境保護成效，例如里環境認證遍及805個里，新北市空氣品質提升，PM2.5濃度已降至11.7μg/m³，淡水河嚴重污染比例大幅降至0.5%，資源回收量較2019年成長53%，推動不塑生活、回收升級及能源轉型皆有亮眼成果。

    環保局長程大維指出，持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，開發全國首創的「新北易查通」網站、Line，提供超過千項回收物查詢功能，了解是否可回收或分類，累積超過120萬人次使用；開發24小時「巨大家具線上預約系統」，民眾不用再打電話預約，提升服務效率；透過「新北樂圾車查詢網」與APP系統，提供即時收運資訊，搭配異常通知功能與高齡友善介面，準點率高達95%。

    環保局說明，每輛垃圾車都裝設定位系統，手機即時定位可顯示200公尺內清運資訊，並顯示垃圾車到達時間，目前準點率達95%，未能準時到達的原因可能是塞車、突發狀況、途中接駁或卸貨造成延誤。

    此外，全國首座AI資源回收分選廠提升分類效率5倍，每年減碳273公噸，並導入智慧回收站及黃金資收站，創造環保、便民與公益三贏。

    「新北樂圾車查詢網」提供即時收運資訊，準點率高達95%。（記者賴筱桐攝）

    「新北樂圾車查詢網」提供即時收運資訊，準點率高達95%。（記者賴筱桐攝）

