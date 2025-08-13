為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化水鳥天堂變調！東螺溪豪雨後棲地流失 鳥群幾乎「跑光」

    彰化東螺溪因豪雨暴漲，河床水草灘地遭沖刷流失，原本常見的彩鷸、紅冠水雞等鳥群幾乎全消失。（謝文猷提供）

    彰化東螺溪因豪雨暴漲，河床水草灘地遭沖刷流失，原本常見的彩鷸、紅冠水雞等鳥群幾乎全消失。（謝文猷提供）

    2025/08/13 11:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕被譽為彰化「母親之河」的東螺溪，近年在生態復育有成後，成為彩鷸、紅冠水雞、白鷺鷥等水鳥的重要棲地。然而今年7、8月連日豪雨溪水暴漲，河床水草灘地遭沖刷，鳥類棲息環境破壞殆盡，原本常見的鳥群幾乎「跑光光」。地方團體憂心，長期建立起的生態系統恐因極端氣候毀於一旦，呼籲縣府加強疏濬與棲地維護，才能讓鳥類重返家園。

    東螺溪生態資源豐富，棲息鳥種包括彩鷸、高蹺鴴、紅冠水雞、蒼鷺、黃斑葦鷺、池鷺、灰鶺鴒、翠鳥、小鸊鷈、白鶺鴒等。縣府近年投入近2.5億元整治，將打造全長8.3公里的「水綠廊道」，並設置賞鳥觀察區與水鳥樂園等，未料一場暴雨卻讓精心營造的棲地瞬間清空。

    湖埔社區大學執行長林淑玲表示，豪雨直接沖毀河床與兩岸的水草灘地，依賴此環境的彩鷸、紅冠水雞等鳥類失去棲息空間，被迫離開。「好不容易吸引來的生態鏈，一場大雨就歸零，真的很可惜。」

    林淑玲指出，彩鷸是東螺溪的「守護鳥」，也是台灣二級保育類動物，繁殖期在每年4至7月，但若缺乏管理，颱風或豪雨一來，水位暴漲便會破壞巢區，讓繁殖成果付諸流水。她建議應趁枯水期加強疏濬，既可改善排水效能，也能保留淺灘環境供鳥類繁殖。

    她強調，隨著極端降雨頻率增加，東螺溪生態的脆弱性已浮現，縣府應制定積極的流域管理計畫，包括定期清淤、營造緩衝綠帶，並在豪雨前預先調節水位，減少棲地破壞，如果每次大雨都要重來，生態就永遠無法累積。

    湖埔社區大學執行長林淑玲表示 應趁枯水期加強疏濬，既可改善排水效能，也能保留淺灘環境供鳥類繁殖。（記者陳冠備攝）

    湖埔社區大學執行長林淑玲表示 應趁枯水期加強疏濬，既可改善排水效能，也能保留淺灘環境供鳥類繁殖。（記者陳冠備攝）

    彰化東螺溪因豪雨暴漲，水位幾乎快淹到橋面。（資料照）

    彰化東螺溪因豪雨暴漲，水位幾乎快淹到橋面。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播