彰化水鳥天堂變調！東螺溪豪雨後棲地流失 鳥群幾乎「跑光」

彰化東螺溪因豪雨暴漲，河床水草灘地遭沖刷流失，原本常見的彩鷸、紅冠水雞等鳥群幾乎全消失。（謝文猷提供）

2025/08/13 11:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕被譽為彰化「母親之河」的東螺溪，近年在生態復育有成後，成為彩鷸、紅冠水雞、白鷺鷥等水鳥的重要棲地。然而今年7、8月連日豪雨溪水暴漲，河床水草灘地遭沖刷，鳥類棲息環境破壞殆盡，原本常見的鳥群幾乎「跑光光」。地方團體憂心，長期建立起的生態系統恐因極端氣候毀於一旦，呼籲縣府加強疏濬與棲地維護，才能讓鳥類重返家園。

東螺溪生態資源豐富，棲息鳥種包括彩鷸、高蹺鴴、紅冠水雞、蒼鷺、黃斑葦鷺、池鷺、灰鶺鴒、翠鳥、小鸊鷈、白鶺鴒等。縣府近年投入近2.5億元整治，將打造全長8.3公里的「水綠廊道」，並設置賞鳥觀察區與水鳥樂園等，未料一場暴雨卻讓精心營造的棲地瞬間清空。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，豪雨直接沖毀河床與兩岸的水草灘地，依賴此環境的彩鷸、紅冠水雞等鳥類失去棲息空間，被迫離開。「好不容易吸引來的生態鏈，一場大雨就歸零，真的很可惜。」

林淑玲指出，彩鷸是東螺溪的「守護鳥」，也是台灣二級保育類動物，繁殖期在每年4至7月，但若缺乏管理，颱風或豪雨一來，水位暴漲便會破壞巢區，讓繁殖成果付諸流水。她建議應趁枯水期加強疏濬，既可改善排水效能，也能保留淺灘環境供鳥類繁殖。

她強調，隨著極端降雨頻率增加，東螺溪生態的脆弱性已浮現，縣府應制定積極的流域管理計畫，包括定期清淤、營造緩衝綠帶，並在豪雨前預先調節水位，減少棲地破壞，如果每次大雨都要重來，生態就永遠無法累積。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示 應趁枯水期加強疏濬，既可改善排水效能，也能保留淺灘環境供鳥類繁殖。（記者陳冠備攝）

彰化東螺溪因豪雨暴漲，水位幾乎快淹到橋面。（資料照）

