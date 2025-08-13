楊柳颱風》高雄農民搶收蔬菜 倉儲預藏72噸蔬果穩定價格

高雄農民搶收蔬菜。（記者陳文嬋攝）

2025/08/13 11:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楊柳颱風來襲，高雄梓官蔬菜專區農民搶收蔬菜，農業局長姚志旺視察表示，高雄市蔬菜供應穩定，梓官農會大型滾動式倉儲冷藏60噸高麗菜、12噸根莖類等蔬果，因應颱風造成菜價波動，可釋出穩定市場價格。

高雄歷經丹娜絲颱風及0728豪雨，造成農損金額將近2億元，楊柳颱風又來，整體預估累積雨量平地可達400毫米、山區上看600毫米，農民如臨大敵。

請繼續往下閱讀...

農業局長姚志旺視察梓官區及大社區關心農民採收、集貨場倉儲，以及棗園防災整備情形，確認蔬菜供應穩定，提醒農民做好防颱準備。

梓官農會表示，梓官葉菜專區目前種植面積30公頃，豪雨過後積極復耕葉菜類，其中空心菜8公頃、不結球白菜12公頃、青蔥5公頃、地瓜葉5公頃，整體蔬菜供應穩定。

市府輔導梓官農會建置大型滾動式倉儲，冷藏高麗菜60公噸、紅蘿蔔等12公噸，防範菜價受颱風影響，造成市場價格波動，配合農糧署調度釋出，以穩定市場價格。

高雄梓官農會倉儲冷藏72噸蔬果穩定菜價。（市府提供）

農業局長姚志旺視察梓官蔬菜專區，確認高雄蔬菜供應穩定。（記者陳文嬋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法