    楊柳颱風逼近恆春半島 雨量破百毫米、海域全面封閉

    海巡單位已完成防災與救援整備，針對屏東小琉球、南灣等熱門水域遊憩景點，加強岸際巡邏勤務。（記者蔡宗憲攝）

    海巡單位已完成防災與救援整備，針對屏東小琉球、南灣等熱門水域遊憩景點，加強岸際巡邏勤務。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/13 11:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島受楊柳颱風逼近影響，雨勢自凌晨起逐漸增強，累積雨量已突破百毫米，當地風雨交加，氣象局持續發布颱風警報，由於是週間，當地許多旅遊業者乾脆拉下鐵門休息。西部海域雖尚未出現巨浪，但因應警報，所有海域已全面封閉。海巡署南部分署嚴正呼籲，民眾切勿靠近海岸或港區從事戲水、觀浪等活動，以免發生危險，並強調違規進入警戒區者將面臨重罰。

    據南部分署表示，海巡單位已完成防災與救援整備，針對屏東小琉球、南灣等熱門水域遊憩景點，加強岸際巡邏勤務。依《災害防救法》規定，擅自進入公告警戒區者，將被開立舉發單，移送地方政府裁罰，罰鍰從新臺幣5萬元至25萬元不等。海巡人員巡邏時發現，部分民眾仍不顧警告，試圖靠近海岸拍照或觀浪。

    南部分署進一步指出，颱風期間海象變化莫測，暗流與突發大浪風險極高，呼籲民眾提高警覺，切勿心存僥倖。該署強調，保護生命安全為首要任務，民眾應避免前往海岸或從事任何水域活動，以免因一時好奇而付出慘痛代價。氣象預報顯示，颱風影響將持續數日，民眾應密切關注最新天氣資訊，配合政府防災措施，共同確保安全。

    恆春半島雨量破百毫米、海域封閉。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島雨量破百毫米、海域封閉。（記者蔡宗憲攝）

