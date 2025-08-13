為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市通勤熱點200公尺掛27面路牌 民怨資訊過載讀牌困難

    台北市的信義路、基隆路是上下班通勤要道，沿路掛滿路牌，市議員認為駕駛人讀牌困難，建議市府改善。（圖取自Google地圖）

    2025/08/13 12:00

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市的信義路、基隆路是上下班通勤要道，市議員陳宥丞表示，民眾反映信義路往基隆路北向、車行地下道前「讀牌困難路段」，短短200公尺、10多秒的路段，居然塞了27面路牌，外加不斷變換資訊的電子看板，資訊超載易使駕駛瞬間難以消化，反倒增加交通事故風險。對此，交通管制工程處回應，預計8月底會有檢討結果，從牌面確定到完成訂做約需2個月，施工時會避開交通尖峰，並請義交指揮疏導車流。

    陳宥丞認為，行車同時要注意行人、標線、紅綠燈、導航等資訊，倘若路牌繁雜、重複又密集，不僅無法發揮導引功能，還會分散注意力，該看的可能沒看到，要求檢討改善，交通局擬將牌面砍半減至14面，移除多餘紅底白字、重複速限牌及測速告示，分開路名牌並對其車道方向，明確標示各車道目的地，重新檢視限高、電子看板位置。

    交工處工務科長林佳睿受訪說明，27面路牌是十多年來的積累，包括信義基隆天橋存在與拆除、配合基隆路地下道平日下午5點至7點外側車道管制政策實施等，過往擔心用路人未能及時掌握道路資訊，因此連續設置重複牌面提醒，此次檢討結果預計8月底出爐，從牌面確定到完成訂做約需2個月，避開尖峰時段施工，並請義交指揮。

    改善方向包含優先檢討重複設置或未有迫切需要、影響辨識的牌面，例如中央分隔島上，為了地下道車道管制時段而設的6面紅底白字提醒；市區道路本就限速50，是否無須特別掛設；整併信義路口、地下道口前方車道預告牌面，以及地下道限高牌面減量；地下道前門架顯示各路行進方向，過於複雜，拆分簡化成各車道可以通往何處，資訊明確化，目標是把27面減至14面。

    陳宥丞補充，不能只做一段就收工，而需盤點全市高資訊密度路段，市民要的不是更多的路牌，而是駕駛一眼就能看懂指示。

    交工處設施科長許銓倫說，標誌是提供用路資訊給用路人，考量路口或路段因現地條件等因素，增設標誌加強提醒用路人，或因應不同車流狀況或管制隨時調整，故未特別有相關統計資料；若有民眾反應標誌太多路口或路段，將納入標誌減量檢討，近期僅就基隆路（信義基隆路口至地下道）進行檢討中。

