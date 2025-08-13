石門水庫預估雨量偏少 採少量調節放水、大型設施放水機率低

中颱楊柳襲台！石門水庫目前處在高水位，因預估雨量偏少，將採少量調節放水、大型設施放水機率低。（記者李容萍攝）

2025/08/13 11:38

〔記者李容萍／桃園報導〕中颱楊柳今（13）日中午從台東登陸，桃園市石門水庫集水區降雨漸明顯，截至今日上午10點40分，累計降雨量18.8毫米，預計這波降雨至少持續至下午，由於水庫水位蓄水接近滿水位，水利署北區水資源分署副分署長郭耀程表示，估計未來2日（48小時）集水區降雨量僅約45毫米，颱風期間基於防洪安全，石門水庫僅採取少量調節放水操作，包括溢洪道及排洪隧道等大型設施的放水機率低。

郭耀程說，楊柳颱風快速從台灣東南端侵台，預估風雨對北部地區影響較南部小，石門水庫集水區上午8點多前一波小量降雨，截至10點40分，石門水庫集水區累計18.8毫米，目前水庫入流量每秒37.37立方公尺、出流量每秒27.35立方公尺，大壩水位244.16公尺、蓄水量1.98億噸、蓄水率96.5％，水庫持續維持高水位，將採取少量調節放水操作，桃、竹地區民生、產業及農業供水無虞。

另外，面對桃竹地區農田進入二期稻作整田插秧，農業用水需求增加，石門水庫現各類供水穩定，楊柳颱風雨量預估偏少，但現正逢今年2期作整田插秧大量用水期間，故降雨有利農民順利完成整田插秧工作，也可讓水庫持續維持高水位，有助於後續供水穩定。

