南投武界林道溪水暴漲 警架繩索營救女山友險遭沖走

登山隊的女山友在武界林道栗栖壩度溪，溪水湍急一度雙腳懸空險被沖走。（仁愛警分局提供）

2025/08/13 11:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉武界林道栗栖壩，12日傍晚有登山民眾因溪水暴漲受困，武界派出所警員冒險度溪架設繩索，協助6名登山客涉溪，過程中1名女山友因體力不支，加上溪水湍急，雙腳一度懸空差點被沖走，幸好員警合力拉住她，讓她順利到對岸。

武界派出所是在12日下午4時多接獲求助電話，員警帶繩索等工具到武界林道栗栖壩，警員白曾仕現場判斷溪水湍急必須架設繩索，即與同事涉溪至對岸架繩索。

6名受困登山客中，先由1名男性山友度溪，而第2名女山友體型較小，涉溪時因水的沖力太強勁，每一步都很困難，警員前後保護下走到溪中央，該處水流最湍急，女山友雙腳一度懸空，差一點就被沖走，所幸員警及時眼尖拉回，化解危機。經警方協助，6名山友平安脫困。

仁愛警分局提醒，山區溪流水位受天候影響變化劇烈，民眾一定要評估天氣與水況，避免冒險度溪，以確保自身安全。

女山友終於走過水流湍急的溪流，安全抵達岸邊。（仁愛警分局提供）

武界派出所警員先冒險度溪架繩索。（仁愛警分局提供）

6名登山客因為溪水暴漲受困。（仁愛警分局提供）

