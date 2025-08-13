為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投武界林道溪水暴漲 警架繩索營救女山友險遭沖走

    登山隊的女山友在武界林道栗栖壩度溪，溪水湍急一度雙腳懸空險被沖走。（仁愛警分局提供）

    登山隊的女山友在武界林道栗栖壩度溪，溪水湍急一度雙腳懸空險被沖走。（仁愛警分局提供）

    2025/08/13 11:40

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉武界林道栗栖壩，12日傍晚有登山民眾因溪水暴漲受困，武界派出所警員冒險度溪架設繩索，協助6名登山客涉溪，過程中1名女山友因體力不支，加上溪水湍急，雙腳一度懸空差點被沖走，幸好員警合力拉住她，讓她順利到對岸。

    武界派出所是在12日下午4時多接獲求助電話，員警帶繩索等工具到武界林道栗栖壩，警員白曾仕現場判斷溪水湍急必須架設繩索，即與同事涉溪至對岸架繩索。

    6名受困登山客中，先由1名男性山友度溪，而第2名女山友體型較小，涉溪時因水的沖力太強勁，每一步都很困難，警員前後保護下走到溪中央，該處水流最湍急，女山友雙腳一度懸空，差一點就被沖走，所幸員警及時眼尖拉回，化解危機。經警方協助，6名山友平安脫困。

    仁愛警分局提醒，山區溪流水位受天候影響變化劇烈，民眾一定要評估天氣與水況，避免冒險度溪，以確保自身安全。

    女山友終於走過水流湍急的溪流，安全抵達岸邊。（仁愛警分局提供）

    女山友終於走過水流湍急的溪流，安全抵達岸邊。（仁愛警分局提供）

    武界派出所警員先冒險度溪架繩索。（仁愛警分局提供）

    武界派出所警員先冒險度溪架繩索。（仁愛警分局提供）

    6名登山客因為溪水暴漲受困。（仁愛警分局提供）

    6名登山客因為溪水暴漲受困。（仁愛警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播