建臺高中錯報27人考分科 5人錄取國立大學。（資料照）

2025/08/13 11:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學考試分發入學今公布分發結果，根據大學考試入學分發委員會資料，今年錄取率為96.34%，缺額1220名為5年來最低。至於考前爆出作業疏失的建臺高中，根據考分會資料，有27人報考，最後有5人錄取國立大學、15人錄取私立大學。

今年分科測驗於7月11日、12日舉行考試，但苗栗建臺高中在考前數日爆出校方報錯考生應考科目事件，其中15名考生應報考生物變成考歷史，5名考生應報考歷史卻變成考生物，另有3名學生漏報數學乙科，引發社會討論。而後教育部及大考中心皆表示，為維持公平，無法改正。

考分會執行秘書，成大教務長沈聖智說明，建臺高中今年有27人報考，其中22人完成登記，有20人錄取，5名錄取國立大學，15名錄取私立大學。

另今年陸續有數名考生因學習歷程資料或科展得獎作品出問題，而遭到已經其他管道錄取的校系取消資格，外界好奇他們分發錄取結果。

沈聖智對此表示，考生相關資訊應由學校公布，考分會不便透露，而他認為不管錄取哪間學校，校方都會有完整輔導機制，學生會受到很好的栽培，不會去對特定人有所標示。

大學考試分發入學委員會說明114學年度分發相關情況。（記者楊綿傑攝）

