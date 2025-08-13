楊柳颱風來襲 北市加強清疏防颱

南港區清潔隊隊長陳龍昆今早說明，只要收到颱風來襲消息，台北市環保局都會在預計淹水地點、市場、夜市周邊等容易有淤積的地方加強型式檢查以及清汙。（記者蔡愷恆攝）

2025/08/13 11:37

〔記者蔡愷恆／台北報導〕楊柳颱風今（13日）清晨觸陸，北市環保局為此強化易淹水地區的水溝清汙。南港區清潔隊隊長陳龍昆今早說明，只要收到颱風來襲消息，台北市環保局都會在預計淹水地點、市場、夜市周邊等容易有淤積的地方加強型式檢查以及清汙。他表示，要確認沒有淤積，可以排水順暢，才能保障人民生命財產安全。

環保局今指出，今（114）年已於汛期前完成轄管全部溝渠巡清，且截至7月底共已巡清完成1萬9330條雨水下水道，長度達6332公里，並清除溝泥及溝土3萬7981公噸，以有效維持市區排水功能暢通。

陳龍昆解釋，清除水溝淤泥有兩種方式，其一是以人工挖取污泥，其二是透過水柱沖刷後用吸泥管集中，最後送到污泥場做後端處理。陳龍昆也說，同仁十分辛苦，清晨五點半就需上工，不過臉上依然掛著笑容。

環保局也提醒市民隨時提高警覺，切勿將菸蒂、垃圾等物品棄置路旁或投入水溝，以免阻礙雨水宣洩。各區清潔隊亦已加派人力，加強清理排水溝渠與格柵上的落葉與雜物，並定期檢查水流狀況及淤積情形。

