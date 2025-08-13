為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲 北市加強清疏防颱

    南港區清潔隊隊長陳龍昆今早說明，只要收到颱風來襲消息，台北市環保局都會在預計淹水地點、市場、夜市周邊等容易有淤積的地方加強型式檢查以及清汙。（記者蔡愷恆攝）

    南港區清潔隊隊長陳龍昆今早說明，只要收到颱風來襲消息，台北市環保局都會在預計淹水地點、市場、夜市周邊等容易有淤積的地方加強型式檢查以及清汙。（記者蔡愷恆攝）

    2025/08/13 11:37

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕楊柳颱風今（13日）清晨觸陸，北市環保局為此強化易淹水地區的水溝清汙。南港區清潔隊隊長陳龍昆今早說明，只要收到颱風來襲消息，台北市環保局都會在預計淹水地點、市場、夜市周邊等容易有淤積的地方加強型式檢查以及清汙。他表示，要確認沒有淤積，可以排水順暢，才能保障人民生命財產安全。

    環保局今指出，今（114）年已於汛期前完成轄管全部溝渠巡清，且截至7月底共已巡清完成1萬9330條雨水下水道，長度達6332公里，並清除溝泥及溝土3萬7981公噸，以有效維持市區排水功能暢通。

    陳龍昆解釋，清除水溝淤泥有兩種方式，其一是以人工挖取污泥，其二是透過水柱沖刷後用吸泥管集中，最後送到污泥場做後端處理。陳龍昆也說，同仁十分辛苦，清晨五點半就需上工，不過臉上依然掛著笑容。

    環保局也提醒市民隨時提高警覺，切勿將菸蒂、垃圾等物品棄置路旁或投入水溝，以免阻礙雨水宣洩。各區清潔隊亦已加派人力，加強清理排水溝渠與格柵上的落葉與雜物，並定期檢查水流狀況及淤積情形。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播