楊柳颱風》17級強風！蘭嶼居民驚呼：2樓都感覺到震動

1名蘭嶼網友分享颱風帶來猛烈風雨的影片，PO文曝光引起不少網友討論。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專、本報合成）

2025/08/13 12:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「楊柳」快速接近台灣，今上午10時許中心從蘭嶼與綠島之間通過，蘭嶼、綠島都出現17級以上陣風，對此1名蘭嶼網友分享颱風帶來猛烈風雨的影片，PO文曝光引起不少網友討論。

這名網友於「爆料公社」臉書社團發文提及，「颱風眼剛剛經過蘭嶼之後現在來到這波更猛烈，住在二樓的貨櫃都感覺得到震動」。公開影像可見，下起大雨和發出強烈風聲，相當驚人，有網友看到直呼「搖滾區ing，注意安全啊」、「希望一切平安」。

臉書粉專「觀氣象看天氣」今日上午10時許發文表示，楊柳風力最強之北側眼牆掃過綠島，綠島已出現超過17級的強陣風，接下來北側眼牆將掃過台東市區附近，提醒當地的民眾慎防17級強陣風。

「觀氣象看天氣」指出，南部地區要等下午，晚上颱風中心登陸，過山後才會起風，同時也會出現劇烈的雨勢，也須做好防備。至於嘉義以北的西半部除了沿海陸地會有較強的陣風，內陸的部份目前來看風雨不至於太大，部分地區甚至還會出太陽。

