    首頁　>　生活

    搶在楊柳登陸之前 台南歸仁釋迦趕忙採收

    搶在「楊柳」颱風登陸之前，農民巡視釋迦果園，已達一定熟度的就趕緊採收。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/13 11:32

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁是國內西部重要的釋迦栽培區，受氣候影響僅剩3成，進入產季，卻又面臨風災威脅，農民無奈，今天一早就開始巡視果園，搶在中颱「楊柳」登陸之前趕忙採收，減少損失。

    栽種資歷已30年的農民徐忠福指出，釋迦一定要在7、8分熟的時候剪採，不可提前搶收，否則會嚴重影響果肉口感，量產時卻面對颱風來襲，真的很無奈，只希望災情損害能降至最低。

    由於今天仍有客戶訂單，且要直接到果園載運，徐忠福大清早就與青農兒子徐嘉宏展開巡視，已達一定熟度採的釋迦，趕緊採收、分級後出貨；他指出，單粒18兩重的頂級品，6入裝的伴手禮每盒1200元，今年產量銳減，原本價格看漲，但僅有微調，全力留住老主顧。

    歸仁區農會理事長楊宗禮表示，當地釋迦的栽培集中在崙頂里，今天停止上班，沒有宅配，除非自運，否則即使有採收，一樣難以寄送出去，不能冷藏貯存，也無法人工催熟，很傷腦筋，面對颱風，只能「挫勒等」。

    楊宗禮說，今年開春後仍偏冷，氣候因素造成結果率欠佳，再受到「丹娜絲」颱風與西南氣流豪雨的接連影響，產量僅剩3成，如今楊柳又來襲，祈求老天爺「高抬貴手」，不要再有災情。

    產量銳減的釋迦，又面臨「楊柳」颱風的威脅，農民「挫勒等」。（記者吳俊鋒攝）

    搶在「楊柳」颱風登陸之前，已達一定熟度的釋迦，農民趕緊採收。（記者吳俊鋒攝）

