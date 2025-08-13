楊柳颱風來襲 南市已預防性疏散撤離5區8里441人

楊柳颱風防災整備，南市府秘書長尤天厚（中）說明。（圖由南市府提供）

2025/08/13 11:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應楊柳颱風逼近台灣，台南市政府今（13）日上午於永華市政中心召開楊柳颱風防災整備說明，由秘書長尤天厚主持，各局處防颱整備情況，以及各項防範作業與應變措施，已預防性疏散撤離5區8里共441人。

民政局表示，因應颱風可能帶來的水災及土石流威脅，已全面掌握潛勢區全戶及弱勢族群名冊，並啟動分級預警撤離措施。撤離作業將依警戒等級採取勸告或強制方式，必要時協調國軍、消防局及警察局支援運輸與人力。另外，截至今日上午10時統計，已預防性疏散撤離5區8里共441人，同時規劃整合活動中心、學校教室等多元安置地點，並事先備妥物資、生活必需品及安全設施，確保撤離民眾的安置與生活需求獲得妥善保障。

尤天厚表示，面對楊柳颱風的威脅，市府已秉持高度戒備態度，啟動相關緊急應變機制，超前部署各項防災整備工作，與各單位保持密切協調，齊心全力防災、降低損害與風險發生，並針對如部分網路謠言所指的準備不足加以嚴正澄清。他強調，天災雖難以完全掌控，但市府向來在每次颱風來襲前，均落實周全規劃與應對措施，務求降低災害衝擊，保障市民生命財產安全。

工務局已整備88部搶災機具及258名搶災人員，啟動24小時搶修中心，並在易崩塌路段及重點施工橋梁進行防汛檢查及能量預布，包含備妥抽水機、救生設備及鋼板樁防護等設施。此外，依颱風影響程度，已預先規劃13座封橋及多處封路措施。

水利局說明，為因應颱風可能帶來的強降雨與海水倒灌風險，全市已完成513台移動式抽水機及66座抽水站的整備工作，並提前預佈504台移動式抽水機，中央支援機組亦完成佈設，同時完成1840座水閘門檢查與維護作業。

另針對全市60座滯洪池，已全面展開預洩降作業，截至12日止，已清疏排水路及雨水下水道共約362公里，並備妥3623片防水擋板、近23萬砂包及防汛塊、太空包等物資，分送至各區公所，以防範淹水災情發生。

