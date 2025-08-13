為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    網路風向變了！遭4校醫學系取消錄取高中生 逆襲考上成大醫

    台中一名高中生日前因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，遭4校醫學系取消錄取資格，學生捲土重來拚分科測驗，錄取成大醫學系。（取自成大醫學院醫學系臉書）

    台中一名高中生日前因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，遭4校醫學系取消錄取資格，學生捲土重來拚分科測驗，錄取成大醫學系。（取自成大醫學院醫學系臉書）

    2025/08/13 11:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名高中生日前因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，原正取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系，（另備取長庚醫），最後遭取消錄取資格，學生捲土重來拚分科測驗， 今分發放榜，學生錄取成大醫學系，消息傳出，網路對他的評論今多正向，不少網友幫他打氣祝福，還有人回應「佩服」，更有人說「金子總是會發光的」，本來就有實力，考上國立醫科再次證明而已。

    學生透過校方表示，感謝大家，他也考上自己理想的升學志願；校方指出，祝福每一個孩子，盡己之全力、追夢成功。

    該名高中生日前正取陽明交大等4校醫學系及備取長庚醫科後，在社群平台分享學習歷程檔案，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假，最後4校醫學系正取錄取資格均遭取消，引發全國關注。

    該名學生拚分科測驗重頭來過，今日分發放榜，學生錄取成大醫學系，雖然日前因學習歷程檔案風波，讓他承受不少冷言冷語，但今日放榜，該名學生並不避諱讓外界知道他的錄取結果，還大方透過校方回應謝謝大家的關心，他依自己的志願錄取理想校系。

    今日學生錄取金榜消息傳出後，不少網友對他的評論均是正向肯定，不少人對他逆襲成功表達祝福，也有人大表佩服，也有人說，遇到這種事還是能考上國立醫學系，超厲害；更有人說「金子總是會發光的」，還有人中肯評論該生本身實力就夠，這次算是一個難得經驗，有一點小小警惕，祝福他用全新心情邁向大學生活。

