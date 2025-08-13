為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    不再怕高鹽土壤難造林！ 林試所發現益生菌株提升生長率近3成

    瓊崖海棠 生長於台灣沿海地區，林試所團隊在其根系發現一菌株有助沿海造林成功率。（林試所提供）

    瓊崖海棠 生長於台灣沿海地區，林試所團隊在其根系發現一菌株有助沿海造林成功率。（林試所提供）

    2025/08/13 11:26

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣四面環海，要在沿岸造林往往受限於風土環境栽培生長不易，農業部林試所近日成功自瓊崖海棠根部篩選出具備卓越耐鹽及促生能力的益生菌株菠蘿泛菌，用在苦楝苗木後，可顯著提升苗木在高鹽土壤的生長與光合作用表現近3成，將助攻海岸綠帶造林。

    沿海地區土壤鹽分偏高，導致植樹造林困難，林試所助理研究員林冠穎團隊從海岸邊原生「瓊崖海棠」根部微生物，找到了突破困境的關鍵；林試所指出，瓊崖海棠等沿海植物常年在高鹽環境中生長，其根部的微生物因此演化出獨特的「耐鹽」特性，團隊透過培養與篩選技術，成功分離出182個共生菌株，再從中找出共30個最具植物促生潛力的菌株，這些菌株可抵抗鹽分對植物造成的滲透壓逆境，部分菌株還可溶解土壤的磷元素，可促進植物的根系發育。

    林冠穎表示，在這些潛力菌株中，又再精選出枯草芽孢桿菌 （Bacillus subtilis）、根瘤菌 （Rhizobium sp.） 和菠蘿泛菌（Pantoea ananatis）等三菌株，並將這些菌株移植到常用在防風帶造林的苦楝苗木，並模擬高鹽環境，結果顯示接種菠蘿泛菌的苦楝苗木，不僅生長顯著提升，更能維持良好的光合作用效率，平均提升了近30%。

    林試所表示，未來該技術將用在台灣西海岸、西南沿海等過去造林不易的地區，以提升防風林營造成功率，有助於阻擋風沙，保護農田與基礎設施。

