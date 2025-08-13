楊柳颱風外圍環流今影響新北 沿海陣風9到10級

楊柳颱風影響新北市今天最顯著，目前板橋市區偶有陣風。（記者賴筱桐攝）

2025/08/13 11:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕依據中央氣象局預報，楊柳颱風預計今天中午左右從台東登陸，新北市消防局長陳崇岳表示，新北市雖未列入颱風陸上警戒區，但是受到外圍環流影響，沿海地區有9到10級陣風，市區也有8到10級，部分地區出現間歇性陣雨，提醒市民嚴加防範。

陳崇岳今天在市政會議報告指出，依據新北市府氣象團隊綜合研判，今（13）日清晨5點中颱楊柳位於新北市東南方370公里海面，以時速30公里向西北轉西北西方向移動，7級暴風半徑從150公里擴大至180公里，今天上午起花東、苗栗以南，將陸續進入7級暴風圈，颱風中心預計中午前後從台東登陸，並於下午至傍晚由嘉南附近出海。

請繼續往下閱讀...

陳崇岳說，颱風對新北市的影響主要是外圍環流，因為苗栗以北都沒有列入陸上警戒區，但是沿海地區包括貢寮、瑞芳、萬里、金山、石門、三芝、淡水、八里、林口，陣風有9到10級，市區包括板橋或中、永和，陣風8到10級，東側至南側山區有大雨等級降雨，其餘各區降雨量在大雨等級以下；颱風暴風圈預計今晚11點半脫離台灣本島，陸上和海上颱風警報將於明天解除。

市府要求各單位落實防颱整備措施，北海岸、東北角及南側山區各區公所加強防範，勸離沿海觀浪民眾；水利局加強堤防、橫移門、抽水站、移動式抽水機等防洪設施檢視，確保排水系統正常；工務局要求施工中建案注意塔吊、鷹架、圍籬的強固及四周排水措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法