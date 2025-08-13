楊柳颱風亂航班 8/13各家班機異動一次看
楊柳颱風襲台，8月13日班機航班受影響。（資料照，記者吳亮儀攝）
〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風今天（13日）影響全台。航空公司國內線、國際線多個航班取消或延後起飛。民航局統計，截至今天上午10時，國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消129架次、延誤23架次。
●華信航空
華信航空表示，8月13日國內線航班全天取消。會視天候狀況隨時機動調整航班，民眾可至官網（www.mandarin-airlines.com）或APP查詢最新航班資訊。
●立榮航空
立榮航空表示，8月13日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，民眾可至官網（www.uniair.com.tw）或立榮航空APP查詢。
●華航
一、桃園航班取消
CI116/CI117 桃園往返福岡
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI162/CI163 桃園往返首爾仁川
CI527/CI528 桃園往返深圳
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港
二、高雄航班取消
CI126/CI127 高雄往返東京成田
CI132/CI133 高雄往返沖繩
CI176/CI177 高雄往返大阪
CI839/CI840 高雄往返曼谷
CI934 香港飛往高雄
CI935/CI936 高雄往返香港
華航表示，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航官網（https://www.china-airlines.com/tw/zh）、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
●長榮航空
長榮航空表示，13日下午往返高雄航班取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請見長榮航空官網（www.evaair.com）或APP查詢。
●星宇航空（時間皆為出發地時間）
JX205/206 台北往返澳門 航班取消
=福岡 往 台北=
JX841 延後至 18:15起飛
=沖繩 往 台北=
JX871 延後至 20:50起飛
=函館 往 台北=
JX861 延後至 19:45起飛
=名古屋 往 台北=
JX839 延後至 20:55起飛
=東京 往 台北=
JX803 延後至 17:20起飛
=曼谷 往 台北=
JX742 延後至 15:10起飛
=雅加達 往 台北=
JX762 延後至 14:15起飛
=河內 往 台北=
JX718 延後至 18:50起飛
星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客搭機前留意最新訊息，最新航班資訊請至星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。
●台灣虎航
航班取消
IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班
IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班
IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班
IT262/IT263 高雄-岡山往返航班
IT772/IT773 高雄-仙台往返航班
IT321/IT322 高雄-澳門往返航班
IT585/IT586 高雄-峴港往返航班
IT281 東京成田-高雄航班
航班提前
IT268 高雄-名古屋航班
航班延後至14日起飛
IT269 名古屋-高雄航班
虎航建議旅客，利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）；實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
●國泰航空
國泰航空往來香港－高雄航班異動如下，進一步消息請詳官網：
8月13日
CX423 高雄-香港 取消
CX424 香港-高雄 取消
CX448 香港-高雄 延飛至8月14日
CX458 香港-高雄 延飛至8月14日
CX459 高雄-香港 延飛至8月14日
8月14日
CX449 高雄-香港 延飛至12:00
