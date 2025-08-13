楊柳颱風亂航班 8/13各家班機異動一次看

楊柳颱風襲台，8月13日班機航班受影響。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/08/13 11:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風今天（13日）影響全台。航空公司國內線、國際線多個航班取消或延後起飛。民航局統計，截至今天上午10時，國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消129架次、延誤23架次。

●華信航空

華信航空表示，8月13日國內線航班全天取消。會視天候狀況隨時機動調整航班，民眾可至官網（www.mandarin-airlines.com）或APP查詢最新航班資訊。

請繼續往下閱讀...

●立榮航空

立榮航空表示，8月13日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，民眾可至官網（www.uniair.com.tw）或立榮航空APP查詢。

●華航

一、桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

二、高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

華航表示，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航官網（https://www.china-airlines.com/tw/zh）、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

●長榮航空

長榮航空表示，13日下午往返高雄航班取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請見長榮航空官網（www.evaair.com）或APP查詢。

●星宇航空（時間皆為出發地時間）

JX205/206 台北往返澳門 航班取消

=福岡 往 台北=

JX841 延後至 18:15起飛

=沖繩 往 台北=

JX871 延後至 20:50起飛

=函館 往 台北=

JX861 延後至 19:45起飛

=名古屋 往 台北=

JX839 延後至 20:55起飛

=東京 往 台北=

JX803 延後至 17:20起飛

=曼谷 往 台北=

JX742 延後至 15:10起飛

=雅加達 往 台北=

JX762 延後至 14:15起飛

=河內 往 台北=

JX718 延後至 18:50起飛

星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客搭機前留意最新訊息，最新航班資訊請至星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。

●台灣虎航

航班取消

IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班

IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班

IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班

IT262/IT263 高雄-岡山往返航班

IT772/IT773 高雄-仙台往返航班

IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

IT585/IT586 高雄-峴港往返航班

IT281 東京成田-高雄航班

航班提前

IT268 高雄-名古屋航班

航班延後至14日起飛

IT269 名古屋-高雄航班

虎航建議旅客，利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）；實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

●國泰航空

國泰航空往來香港－高雄航班異動如下，進一步消息請詳官網：

8月13日

CX423 高雄-香港 取消

CX424 香港-高雄 取消

CX448 香港-高雄 延飛至8月14日

CX458 香港-高雄 延飛至8月14日

CX459 高雄-香港 延飛至8月14日

8月14日

CX449 高雄-香港 延飛至12:00

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法