    首頁　>　生活

    楊柳颱風亂航班 8/13各家班機異動一次看

    楊柳颱風襲台，8月13日班機航班受影響。（資料照，記者吳亮儀攝）

    楊柳颱風襲台，8月13日班機航班受影響。（資料照，記者吳亮儀攝）

    2025/08/13 11:02

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風今天（13日）影響全台。航空公司國內線、國際線多個航班取消或延後起飛。民航局統計，截至今天上午10時，國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消129架次、延誤23架次。

    ●華信航空

    華信航空表示，8月13日國內線航班全天取消。會視天候狀況隨時機動調整航班，民眾可至官網（www.mandarin-airlines.com）或APP查詢最新航班資訊。

    ●立榮航空

    立榮航空表示，8月13日國內線航班全數取消，最新航班異動資訊，民眾可至官網（www.uniair.com.tw）或立榮航空APP查詢。

    ●華航

    一、桃園航班取消

    CI116/CI117 桃園往返福岡

    CI122/CI123 桃園往返沖繩

    CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

    CI527/CI528 桃園往返深圳

    CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

    CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

    二、高雄航班取消

    CI126/CI127 高雄往返東京成田

    CI132/CI133 高雄往返沖繩

    CI176/CI177 高雄往返大阪

    CI839/CI840 高雄往返曼谷

    CI934 香港飛往高雄

    CI935/CI936 高雄往返香港

    華航表示，其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航官網（https://www.china-airlines.com/tw/zh）、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

    ●長榮航空

    長榮航空表示，13日下午往返高雄航班取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊，請見長榮航空官網（www.evaair.com）或APP查詢。

    ●星宇航空（時間皆為出發地時間）

    JX205/206 台北往返澳門 航班取消

    =福岡 往 台北=

    JX841 延後至 18:15起飛

    =沖繩 往 台北=

    JX871 延後至 20:50起飛

    =函館 往 台北=

    JX861 延後至 19:45起飛

    =名古屋 往 台北=

    JX839 延後至 20:55起飛

    =東京 往 台北=

    JX803 延後至 17:20起飛

    =曼谷 往 台北=

    JX742 延後至 15:10起飛

    =雅加達 往 台北=

    JX762 延後至 14:15起飛

    =河內 往 台北=

    JX718 延後至 18:50起飛

    星宇航空將依颱風動態隨時更新航班資訊，呼籲旅客搭機前留意最新訊息，最新航班資訊請至星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）或洽客服中心查詢。

    ●台灣虎航

    航班取消

    IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班

    IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班

    IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班

    IT262/IT263 高雄-岡山往返航班

    IT772/IT773 高雄-仙台往返航班

    IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

    IT585/IT586 高雄-峴港往返航班

    IT281 東京成田-高雄航班

    航班提前

    IT268 高雄-名古屋航班

    航班延後至14日起飛

    IT269 名古屋-高雄航班

    虎航建議旅客，利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）；實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

    ●國泰航空

    國泰航空往來香港－高雄航班異動如下，進一步消息請詳官網：

    8月13日

    CX423 高雄-香港 取消

    CX424 香港-高雄 取消

    CX448 香港-高雄 延飛至8月14日

    CX458 香港-高雄 延飛至8月14日

    CX459 高雄-香港 延飛至8月14日

    8月14日

    CX449 高雄-香港 延飛至12:00

