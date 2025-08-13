為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風強到眼鏡都被吹飛 一個原因讓大叔成為無視風雨的男人

    風雨無阻買彩券。（記者劉人瑋攝）

    風雨無阻買彩券。（記者劉人瑋攝）

    2025/08/13 10:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風天不能觀浪，就算在台東市區也是風強雨急，走在路上連眼鏡都會被吹走，但台東一位年約60歲，在家中實在窩不住，即使吹起14級風，也要騎車到住家附近買彩券，他說「這點風不算什麼」，語畢只見他消失在水霧的身影、雨衣獵獵作響。

    台東市區目前也進入「搖滾區」，市區已有許多行道樹零星倒地，自小客停放路邊也能明顯感受到搖晃，大樓下也有許多成排機車倒地，「楊柳颱風」直撲實在不容小覷。

    目前仍有許多民眾前往中央市場，冒著風雨前來買菜，就怕颱風之後菜價上漲，攤商冒險趕著在颱風登陸之前收拾攤位，不少人騎著車、雨衣隨風狂舞仍吃力前行，就算是風強雨大，不少民眾冒險外出到市場就是為了家裡一口吃食與避免災後菜價起飛

    風力強勁到走在台東市路上連眼鏡都能被吹走，在風雨中追著自己的眼鏡跑，又看不清楚，實在累人，但令人真的跌破眼鏡的是一位年約60歲的大叔則是頂著強風和不定向的暴雨騎車買彩券，他說自己冒險買彩券並不是希望求得上天感動「但大家的確都是希望中獎」，自家住得近，這種風雨根本也不算什麼。話雖如此，但彩券行外的機車、盆栽倒一地，男子買完彩券、穿上雨衣，神色自若騎車消失在雨中。

    風大到滿地追眼鏡。（記者劉人瑋攝）

    風大到滿地追眼鏡。（記者劉人瑋攝）

