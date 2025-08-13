苗栗都會原民中心將啟用 加碼增設親子公園

縣府也自籌1千多萬元於中心旁打造一座原民特色的親子遊戲公園。（圖由陳光軒提供）

2025/08/13 10:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心新建工程，由中央補助9千萬元，預計月底啟用，此外縣府也自籌1千多萬元於中心旁打造一座原民特色的親子遊戲公園，將可提供都會原民一處文教推廣辦理、聚會聯誼、親子遊憩的場域。

苗縣原住民人口約1萬1500人，目前有15族原民，其中居住都會區約5300人且有增加趨勢。但都會區原住民長期缺乏可供聯繫情感、舉辦活動或推動業務的場所，過往的聯合豐年祭也得租借場地辦理。

請繼續往下閱讀...

縣議員陳光軒於7年前，收到原住民國小音樂老師張秀美陳情，盼他能協助爭取，讓都會原民有一處集會場所。經陳光軒與縣府合力，覓得頭份大橋旁1.6公頃國有地、提報計畫，並透過前立委湯蕙禎向前原民會主委夷將.拔路兒爭取，獲四期共9千萬元補助，於前年底動工。

新建工程已完工，預計於月底啟用，陳光軒與湯蕙禎、頭份市民代表周訓宇，前往參觀場館，縣府原民處也派科長、顧問公司人員介紹，將提供苗栗縣都會區原住民族辦理包括教育推廣、聚會聯繫、醫療洽詢和文化活動等。

眾人見此塊基地從荒煙蔓草轉變成嶄新場館，陳光軒內心感動不已。此外，因中心基地面積大，縣府也自籌1千多萬元於館舍旁新建一座具原民特色意象的小型親子公園，讓苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心功能更臻完善。

縣議員陳光軒與前立委湯蕙禎、頭份市代周訓宇前往參觀。（圖由陳光軒提供）

苗栗縣都會區原住民過往的聯合豐年祭得租借場地辦理。（圖由縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法