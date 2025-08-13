水保署發布高屏土石流黃色警戒90條 大規模崩塌黃色警戒3處

農村水保署發布高屏山區土石流與大規模崩塌黃色警戒。（翻攝自農村水保署網站）

2025/08/13 10:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳將直撲南台灣，氣象署預報指出楊柳預計今（13）中午時分前後就會登陸，屆時南部地區風雨會迅速轉強，農業部農村水保署發布土石流黃色警戒90條，大規模崩塌黃色警戒3處，都集中在屏東、高雄山區，地方政府應進行疏散避難勸告。

氣象署預報指出，楊柳目前位在台東東南方約130公里海面，持續往西北西方向靠近台灣，今天上午東部、南部山區等開始降雨，預計今天中午前後登陸，屆時南部地區風雨將轉強。

農村水保署發布土石流黃色警戒90條與大規模崩塌3處；土石流黃色警戒，分布於屏東霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村、南和村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里等，共2縣7鄉35村。

大規模崩塌黃色警戒分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，高雄市六龜區興龍里等，共2縣3鄉3村。

