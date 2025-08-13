為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    水保署發布高屏土石流黃色警戒90條 大規模崩塌黃色警戒3處

    農村水保署發布高屏山區土石流與大規模崩塌黃色警戒。（翻攝自農村水保署網站）

    農村水保署發布高屏山區土石流與大規模崩塌黃色警戒。（翻攝自農村水保署網站）

    2025/08/13 10:54

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳將直撲南台灣，氣象署預報指出楊柳預計今（13）中午時分前後就會登陸，屆時南部地區風雨會迅速轉強，農業部農村水保署發布土石流黃色警戒90條，大規模崩塌黃色警戒3處，都集中在屏東、高雄山區，地方政府應進行疏散避難勸告。

    氣象署預報指出，楊柳目前位在台東東南方約130公里海面，持續往西北西方向靠近台灣，今天上午東部、南部山區等開始降雨，預計今天中午前後登陸，屆時南部地區風雨將轉強。

    農村水保署發布土石流黃色警戒90條與大規模崩塌3處；土石流黃色警戒，分布於屏東霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村、南和村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里等，共2縣7鄉35村。

    大規模崩塌黃色警戒分布於高雄市茂林區萬山里，屏東縣來義鄉來義村，高雄市六龜區興龍里等，共2縣3鄉3村。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播