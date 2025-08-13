為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風亂海空運！今129航次船班停開、飛機已381架次取消

    楊柳颱風襲台，影響8月13日飛機、船隻航班。桃園機場國際航班示意圖。（記者蔡昀容攝）

    楊柳颱風襲台，影響8月13日飛機、船隻航班。桃園機場國際航班示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/13 10:42

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風今天（13日）影響全台。交通部統計，今天船班14航線、129航次停航；飛機截至上午10時，國內線取消252架次，國際線取消129架次、延誤23架次。

    民航局統計，今天截至上午10時，國內線取消252架次，國際暨兩岸航線取消129架次、延誤23架次。

    航港局統計，今天共14航線、129航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島，以免因船班停航而滯留。

    8月13日船班停航資訊如下：

    1、基隆－馬祖：1航次全部停航。

    2、南竿福澳－福州琅岐：4航次全部停航。

    3、北竿白沙－福州黃岐：4航次全部停航。

    4、金門－石井：4航次全部停航。

    5、金門－五通：24航次全部停航。

    6、高雄－馬公：2航次全部停航。

    7、布袋－馬公：16航次全部停航。

    8、馬公－望安－七美：2航次全部停航。

    9、將軍－東吉：2航次全部停航。

    10、東港－小琉球：50航次全部停航。

    11、鹽埔－小琉球：6航次全部停航。

    12、富岡－綠島：8航次全部停航。

    13、富岡－蘭嶼：2航次全部停航。

    14、後壁湖－蘭嶼：4航次全部停航。

