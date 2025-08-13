楊柳颱風侵台 中央災變中心：山區慎防坍方落石、低窪慎防積淹水

楊柳颱風來襲，中央災害應變中心今早舉行第5次工作會報。（記者陸運鋒攝）

2025/08/13 10:50

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風侵台，中央災害應變中心今早舉行第5次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，依氣象署資料顯示，颱風暴風圈今天早上5時接觸台灣陸地，預估將從台東縣登陸，對台東縣、花蓮縣、苗栗縣以南地區及澎湖縣、金門縣構成威脅，山區慎防坍方落石、土石流及山洪爆發，低窪地區慎防積淹水。

據統計，截至今日上午全國總災情16件，包括道路隧道災1件、建物毀損1件、水利設施1件、民生、基礎設施4件、其他災情9件，曾停電159戶。累計撤離人數共5580人，開設40處收容處所，收容575人。

劉世芳裁示時指出，農業部已發布屏東縣及高雄市90條土石流潛勢溪流黃色警戒及3處大規模崩塌，將請疏散撤離組督導地方政府，落實預防性疏散撤離，並持續監測馬太鞍西堰塞湖壩頂水位，慎防危害。

劉世芳說，今日預估平均風力達9級以上地區為花蓮縣、南部沿海地區、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣及雲林縣沿海地區，倘若發生災情，請水電維生組在安全前提下修復基地台及電力。

此外，前次颱風及豪雨，南部部分民眾住居所尚未修繕完成，請疏散撤離組及收容安置組、地方政府評估撤離及收容需求，避免民眾暴露於風雨之中。逢暑假期間，呼籲民眾盡量避免前往山區登山從事觀浪等戶外活動，並且做好防颱措施，以確保自身安全。

楊柳颱風來襲，中央災害應變中心今早舉行第5次工作會報，由內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒攝）

