楊柳颱風》高雄山區道路預警性封閉增至10處

楊柳颱風預估帶來豪雨，總計到今（13）日中午12點，高雄山區將有10處道路進行預警性封閉。（公路局南分局提供）

2025/08/13 10:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕楊柳颱風預估將帶來豪雨，高雄山區道路預警性封閉再新增6個路段，總計今（13）日中午12點，高雄山區將有10處道路進行預警性封閉。

公路局南分局表示，今天上午9點起預警性封閉路段，除台20線79K~89.5K（寶來二橋至桃源區公所），寶來二橋、高中及勝境橋等3處實施交通管制，台20臨93線0K~5K （勤和至復興）路段，和台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏~五里埔）路段。

再新增台27線11K+500~23K+100（六龜區中興至大津）路段、台20線91.5k東莊鋼便橋路段、台20線58k+300~72k+500（甲仙~荖濃）路段、台20臨105線0k~44k（梅山口至向陽）路段、台29線2K+700~3K+000（那瑪夏民生橋）和台29線4.3K~4.8K（三明火）路段。

另台29線47K+100~47K+500（新厝路段）於0728豪雨災害期間，已造成路基沉陷，採單線雙向通行，甲仙工務段預計今天中午12點實施預警性封閉。

