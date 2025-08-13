為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風》高雄山區道路預警性封閉增至10處

    楊柳颱風預估帶來豪雨，總計到今（13）日中午12點，高雄山區將有10處道路進行預警性封閉。（公路局南分局提供）

    楊柳颱風預估帶來豪雨，總計到今（13）日中午12點，高雄山區將有10處道路進行預警性封閉。（公路局南分局提供）

    2025/08/13 10:26

    〔記者蘇福男／高雄報導〕楊柳颱風預估將帶來豪雨，高雄山區道路預警性封閉再新增6個路段，總計今（13）日中午12點，高雄山區將有10處道路進行預警性封閉。

    公路局南分局表示，今天上午9點起預警性封閉路段，除台20線79K~89.5K（寶來二橋至桃源區公所），寶來二橋、高中及勝境橋等3處實施交通管制，台20臨93線0K~5K （勤和至復興）路段，和台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏~五里埔）路段。

    再新增台27線11K+500~23K+100（六龜區中興至大津）路段、台20線91.5k東莊鋼便橋路段、台20線58k+300~72k+500（甲仙~荖濃）路段、台20臨105線0k~44k（梅山口至向陽）路段、台29線2K+700~3K+000（那瑪夏民生橋）和台29線4.3K~4.8K（三明火）路段。

    另台29線47K+100~47K+500（新厝路段）於0728豪雨災害期間，已造成路基沉陷，採單線雙向通行，甲仙工務段預計今天中午12點實施預警性封閉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播