高雄青創空間「雄校聯」閒置近5成 審計部要求檢討

高市青年局於新堀江商圈旁以每月租金40萬元、承租地上8樓地下1樓空間，規劃為雄校聯社團養成實驗室。（翻攝自官網）

2025/08/13 10:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕審計部高雄市審計處檢視高市青年局業務，發現「雄校聯」社團養成實驗室青創空間入不敷出、且閒置率近5成，提醒主管機關青年局宜檢討租賃場域執行效益，使政府資源有效運用。

高市青年局為厚植青年多元創新職能，並活絡商圈，於新堀江商圈旁以每月租金40萬元、承租地上8樓地下1樓空間，規劃為雄校聯社團養成實驗室，租期至2026年3月。

該場域提供大專院校或高中職學生及創業青年，作為舞蹈練習空間、多功能使用室、展演攝影空間、社團成果發展與創業團隊場地租（借）用等服務。

審計處根據青年局提供資料、檢視實驗室營運情況，幾年來相關支出總計約4212萬餘元，其中113年度支出972萬餘元，但同期間收入僅2家進駐團隊、租金共22萬餘元，僅占支出2.36％，且上述團隊已陸續離駐，收入不敷支應成本。

另經統計113年度各空間使用情形，對外開放借用時數1萬1700小時，無人借用5586小時，閒置率約47.74％，其中多功能使用室閒置率近8成，顯示各空間使用率仍有待提升。鑑於該場域租期將屆，審計處函請高市府青年局檢討改善。

青年局說明，雄校聯主要提供社團學生安全練習環境，將持續加強校園推廣，提高學生社團對場域認識及使用，另多功能教室將開發更多元用途，吸引不同領域青年使用，以降低空間閒置率，並評估雄校聯場館租用相關成效及盤點其他可能場域，以增進政府資源有效運用。

審計處檢視雄校聯空間閒置率近5成。（翻攝自官網）

