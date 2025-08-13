為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    綠島17級陣風！楊柳狂飆即將登陸 颱風論壇：近年侵台跑最快颱風

    楊柳颱風快速逼近，颱風論壇指出這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一。（圖擷自中央氣象署）

    2025/08/13 10:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳快速逼近，目前中心已經在台東的東南方約90公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，預計中午前後，在台東太麻里一帶登陸，颱風論壇指出這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一。

    根據中央氣象署觀測指出，中颱楊柳今（13日）上午10點中心位置在北緯22.2度，東經121.7度，即在台東的東南方約90公里之處，暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，台東、恆春即將進入颱風核心區域，綠島已經飆出17級陣風。

    天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在threads上指出，楊柳飆車中，這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一，台東、恆春待會就要進到颱風核心區域，接著，再等一下就登陸了。

    「颱風論壇」表示，此刻花東風雨應該已經很有感覺了，楊柳預計中午前後，在台東太麻里一帶登陸，登陸點風力目前看14級起跳，當地居民要特別注意。

    南部風雨預計颱風登陸後才開始，「颱風論壇」強調到時會蠻有感覺的，而北北基風最強的時候會落在颱風登陸到遠離海峽中線前，換句話說就是下班時段，通勤群要小心注意。

    熱門推播